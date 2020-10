In serata l’annuncio del premier Rutte sulle nuove restrizioni per arginare la diffusione dei contagi nei Paesi Bassi. La leader del Rassemblement National critica in diretta tv la gestione dell’emergenza di Macron. Altri due ciclisti positivi al Giro d’Italia

Sono 37,8 milioni le persone, nel mondo, che hanno contratto il nuovo Coronavirus. Più della metà di esse si concentra in soli tre Paesi: 7,8 milioni negli Stati Uniti, 7,2 milioni in India a 5,1 milioni in Brasile. I dati raccolti ed elaborati graficamente dalla Johns Hopkins University segnalano anche che, a livello globale, sono morti circa un milione e 80mila pazienti Covid-19.

FRANCIA

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Marine Le Pen

Le Pen contro Macron: «Non ha un piano per la pandemia»

La nuova stretta sulla vita sociale ed economica che potrebbe presto arrivare in Francia non piace a Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National. A seguito dell’annuncio del presidente Macron che il Paese potrebbe subire chiusure locali, Le Pen ha commentato che «le restrizioni si fanno quando hai sbagliato tutto». Ospite del canale BfmTv-Rmc, Le Pen ha attaccato il governo accusandolo di un’assenza «totale di anticipazione» e di non avere un «piano pandemia».

Sulla possibilità di coprifuoco la politica ha commentato che «le restrizioni arrivano quando hai sbagliato tutto». Per Le Pen – sconfitta nel 2017 nelle elezioni presidenziali da Emmanuel Macron – «l’unica strategia efficace è testare, tracciare, isolare, curare, e in questo settore è tutto disfunzionante».

OLANDA

EPA/RAMON VAN FLYMEN | Amsterdam, Olanda

Chiusura totale ristoranti e stop vendita alcolici dopo le 20

Anche i Paesi Bassi sono alle prese con una crescita dei contagi. Per arginare la seconda ondata di Coronavirus il governo potrebbe disporre una chiusura totale dei ristoranti e vitare la vendita di alcolici dopo le 20. La notizia è stata riportata da RTL Nieuws, ma ha già sollevato le proteste degli imprenditori. Le nuove restrizioni, una volta applicate, saranno estese per due settimane e potrebbero essere presentate giù questa sera in conferenza stampa dal premier olandese Mark Rutte. Nessuna chiusura in vista per scuole e palestre, mentre il Paese ha superato nei giorni scorsi i 6.500 casi quotidiani.

ITALIA

ANSA/LUCA ZENNARO | Giro d’Italia 2020

Giro d’Italia: 2 nuovi corridori e 6 membri dello staff positivi

C’è anche Steven Kruijswijk tra i fermati al Giro d’Italia dopo il tampone positivo. L’olandese era insieme a Simon Yates uno dei favoriti alla maglia rosa. Tra i ciclisti che sono stati costretti ad abbandonare la gara c’è anche l’australiano Michael Matthews della Sunweb. Quest’ultimo è attualmente asintomatico e in buona salute.« Tutti gli altri corridori e il personale hanno restituito un test negativo – informa la Sunweb – in questa fase nessun altro membro del team mostra sintomi da Covid-19». Matthews aveva indossato la maglia rosa durante il Giro del 2015. Mentre Kruijswijk si trovava 11esimo in classifica con un ritardo di 1’24” dal primo posto detenuto al momento da Joao Almeida.

Il Teatro alla Scala annulla la campagna abbonamenti

ANSA/UFFICIO STAMPA TEATRO ALLA SCALA/BRESCIA-AMISANO | Una veduta interna del Teatro alla Scala prima della “Turandot”, Milano

È uno dei palcoscenici più famosi di Europa ma, nella prossima stagione teatrale, il sipario potrebbe restare chiuso a lungo. La Scala di Milano ha deciso di annullare la campagna di abbonamenti, viste le incertezze dettate dalla recrudescenza dell’epidemia in Italia. Ad oggi, per permettere la fruizione in sicurezza, la capienza è stata ridotta di un terzo: dagli oltre 2 mila posti disponibili si è passati a 700, con le relative perdite economiche.

I danni economici, però, rischiano di essere ancora più pesanti: l’anno scorso le sottoscrizioni stagionali avevano permesso al teatro di incassare circa 15 milioni di euro. Quest’anno, il sovrintendente Dominique Meyer ha deciso di non andare oltre tre mesi di programmazione, annullando la possibilità di acquistare abbonamenti per tutta la stagione. Non accadeva dal dopoguerra e l’ultima volta che fu presa una decisione simile in tempo di pace risale al 1920, esattamente un secolo fa.

PAKISTAN

EPA/SOHAIL SHAHZAD | Islamabad, Pakistan

I casi totali raggiungono la soglia dei 320mila

Non si arresta la diffusione del virus in Pakistan. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati comunicati dal ministero della Salute di Islamabad, ci sono stati 531 nuovi contagi nel Paese: l’incremento porta il numero di casi totali a 319.848. Di questi, 304.609 hanno superato la malattia da quando è iniziato il monitoraggio: 424 persone hanno lasciato gli ospedali del Paese nell’ultima giornata. Restano ricoverati in condizioni critiche 516 pazienti Covid.

L’epidemia ha ucciso, in totale, 6.588 pakistani, con 8 nuovi decessi segnalati nell’ultimo aggiornamento del bollettino. Da quando il governo ha introdotto le misure di monitoraggio della pandemia nel Paese, sono stati eseguiti 3.914.818 tamponi sulla popolazione. Le province più colpite dal Coronavirus, ad oggi, risultano essere il Sindh, 140.534 casi riscontrati, il Punjab, 100.892, e il Khyber Pakhtunkhwa, 38.367.

USA

AFP/Ethan Miller | Las Vegas, Nevada

La stessa persona contagiata due volte in pochi mesi

Uno studio dal titolo Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study pubblicato sulla rivista scientifica Lancet solleva dubbi sulla presunta immunità data dal superamento della Covid-19. Un paziente di 25 anni del Nevada, negli Stati Uniti, si sarebbe ammalato due volte nel giro di pochi mesi. E la seconda infezione avrebbe causato addirittura sintomi più gravi della prima. Il 25enne è un giovane che non aveva nessun problema di salute o immunodeficienze che lo rendessero un soggetto vulnerabile al Sars-CoV-2.

I primi sintomi sono arrivati lo scorso 25 marzo, quando ha sviluppato mal di testa, tosse, nausea e diarrea. Il 18 aprile, l’esito di un tampone ne ha accertato la positività al Coronavirus. La sintomatologia è scomparsa a fine mese e il paziente è stato dichiarato guarito dopo il doppio esito negativo di due tamponi somministratigli il 9 e il 26 maggio. Due giorni dopo, però, i sintomi sono tornati: questa volta si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa di problemi respiratori. Non si tratterebbe di una recidiva, affermano gli scienziati, poiché i codici genetici dei virus analizzati erano molto diversi.

