Sanremo, l’altra polemica: Myss Keta preferita a Gregoraci. La showgirl attacca Savino: «Perché per il mio ex marito è di destra»

Mentre Amadeus tentava di difendersi dalle polemiche scoppiate per quel «passo indietro» con cui elogiava Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, sul Festival di Sanremo si consumava un’altro scontro durissimo. La showgirl Elisabetta Gregoraci ha denunciato su Facebook di essere stata esclusa dalla conduzione dell’Altro Festival, per il quale il conduttore Nicola Savino le ha preferito l’artista Miss Keta.

I motivi sarebbero anche politici, stando a quel che Savino avrebbe spiegato a Gregoraci al telefono, e cioè per la «presunta appartenenza alla destra del mio ex marito (Flavio Briatore, ndr), in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di sinistra».

Cari amici e care amiche di Instagram,a malincuore, vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte… Gepostet von Elisabetta Gregoraci am Donnerstag, 16. Januar 2020

«Sono basita e profondamente scossa – ha aggiunto la showgirl – anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi, poiché è stato fatto tutto alle mie spalle e sono stata trattata come nessuno debba mai essere trattato, calpestando la mia dignità di donna e di professionista».

A Deejay chiama Italia su Radio Deejay, Savino ha confermato la telefonata con Gregoraci nella quale ha provato a «rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava, non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino mai nessuno». In diverse uscite pubbliche tra il serio e il faceto, Briatore si è sempre detto simpatizzante di centrodestra, di certo poco di sinistra, con una certa vicinanza in passato anche per Matteo Renzi, come ricorda lo stesso Savino: «Io non lo associo alla destra, anzi è amico di Renzi…». Ma ormai la seconda polemica stagionale su Sanremo è partita.

