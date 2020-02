Sanremo 2020, Amadeus rivela i cantanti in gara nelle due prime serate

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020 il direttore artistico e conduttore Amadeus ha finalmente svelato i nomi dei cantanti in gara per le prime due serate, il 4 e 5 febbraio, nel corso della conferenza stampa in compagnia dell’amico Fiorello. Emozionato e felice «come un bambino – ha detto Amadeus – perché sono da sempre un grande fan del Festival di Sanremo», Per il conduttore, quello di domani è un debutto assoluto, quale dice di essersi preparato «con un grande senso di responsabilità, non solo per il Festival ma anche perché è il 70mo. Fin da agosto mi sono detto che secondo me questo Sanremo deve essere un intreccio di emozioni che appartengono alla storia dei 69 anni del festival, al presente e possibilmente al futuro». Sanremo 2020, ribadisce, «sarà imprevedibile. Sarà imprevedibile Fiorello, che conosco da 35 anni, non so cosa farà ma questo mi piace. E poi anche Tiziano Ferro, che porterà momenti legati alle canzoni ma anche emozioni».

Gli artisti in gara martedì 4 febbraio

In quela di esordio di martedì 4 febbraio si esibiranno (in ordine alfabetico, ma la scaletta della serata varierà, ndr): Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Riki e Rita Pavone.

Nella stessa serata, per le sfide dirette nella categoria Nuove Proposte, saliranno sul palco: Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

Gli artisti in gara mercoledì 5 febbraio

Nella seconda serata del festival di mercoledì 5 febbraio si esibiranno i restanti 12 Campioni in gara e le ulteriori 4 Nuove Proposte.

I Campioni che andranno in scena durante la seconda serata troviamo (in ordine alfabetico, ma la scaletta della serata varierà, ndr): Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Junior Cally, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore e Tosca.

Anche in questo caso, nella stessa serata, si esibiranno in sfide dirette anche le restanti 4 Nuove proposte: Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri, Fasma, Matteo Faustini.