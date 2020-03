L’Italia è ora davanti alla Cina per numero di decessi, con 3405 persone decedute. Ancora una crescita di contagi in Lombardia, che salgono a 13938. Bergamo vicino al collasso, l’appello per trovare medici e infermieri

In evidenza:

Lagarde: «Sarà shock economico». E Von der Leyen rassicura l’Italia: «Massima flessibilità»

ANSA/AP Photo/Francisco Seco | La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen

La presidente della Bce Christine Lagarde avverte l’Italia e annuncia che quello che seguirà l’emergenza sanitaria del coronavirus sarà uno «shock economico estremo», una «emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti». E che per questo motivo la Banca Centrale assicurerà che tutti i settori dell’economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli.

Dal canto suo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen assicura «massima flessibilità sugli aiuti di Stato. E’ importante perché così potrà investire nella sanità, nel turismo, nei trasporti, a beneficio delle piccole e medie imprese». Lo annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: «Poi dobbiamo concedere nuovi prestiti, con un aumento del debito pubblico. Ma il patto di stabilità e crescita concederà la massima flessibilità all’Italia».

Telefonata tra Conte e Fontana: «Serve l’Esercito, la gente deve stare a casa»

Ansa | Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

«Massiccio utilizzo dell’Esercito come presidio, insieme alle forze dell’ordine, per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, partendo dalle corsette e dalle passeggiate il libertà». Questa è una delle richieste avanzate dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso di una telefonata. «Dobbiamo costringere la gente a stare a casa, basta corse, basta spesa tre volte al giorno. Ho chiesto al presidente del Consiglio di chiudere tutti gli uffici pubblici e privati, salvo quelli essenziali» ha aggiunto a Piazzapulita (La7).

Lazio, 40 casi dopo una festa. Fondi diventa «zona rossa»

Misure drastiche, adottate dalla Regione Lazio, per il comune di Fondi dove è stato disposto il divieto di entrata e uscita dopo che 40 persone, tutte anziane, hanno contratto il coronavirus. Stando a una prima ricostruzione, hanno partecipato a una festa di Carnevale. Disposta anche la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità. Sospesi tutti i cantieri di lavoro, chiusi parchi pubblici, orti comunali, soppresse tutte le fermate dei mezzi pubblici, comprese quelle del trasporto ferroviario.

Mattarella chiama il sindaco di Bergamo: «Tenete duro»

ANSA/PAOLO GIANDOTTI | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori per esprimere la sua «vicinanza e solidarietà» invitando a «tenere duro». Come riporta Tgr Rai, il Presidente della Repubblica si è detto «addolorato per la vicenda che sta attraversando la città». Mattarella si è detto colpito dalle immagini dei mezzi militari che ieri hanno portato 70 bare in altre regioni, impossibili da gestire nel cimitero di Bergamo.

Marche, 22 vittime nelle ultime 24 ore

Ansa | Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli

L’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Marche riporta 136 i deceduti, 96 uomini e 40 donne: Pesaro Urbino detiene il triste primato tra i comuni con 106 decessi. Il 98,5% ha pregresse patologie e l’età media è di 79 anni. Oggi, intanto, sono morte 22 persone. Il totale dei casi positivi è 1737 con 797 ricoverati di cui 141 in terapia intensiva, 579 in terapia non intensiva, 77 ricoverati in area post critica. 826 risultano, invece, in isolamento domiciliare. In serata il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato un’ordinanza che dispone ulteriori provvedimenti restrittivi come il divieto di accesso a spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici..

Ho appena firmato l’ordinanza n. 10 con la quale, considerata la situazione di emergenza sanitaria, si stabiliscono… Gepostet von Luca Ceriscioli am Donnerstag, 19. März 2020

Abruzzo: +122 casi, «il dato più alto mai rilevato»

Ansa | Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

In Abruzzo il numero dei casi positivi sale a 385. Rispetto a ieri è stato registrato un aumento di 122 nuovi casi, «il dato più alto mai rilevato». In 181 sono ricoverati in terapia non intensiva, 47 in terapia intensiva mentre tutti gli altri si trovano in isolamento domiciliare. 11 i pazienti deceduti, 6 quelli clinicamente guariti (da sintomatici ad asintomatici), 2 guariti (risultati negativi in due test consecutivi). In totale sono stati eseguiti 2409 test, di cui 1395 risultati negativi.

Regione Campania, eseguiti 281 tamponi

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

La Regione Campania ha fatto sapere che dal pomeriggio di oggi sono stati analizzati 66 tamponi (di cui 19 positivi) presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona e 142 tamponi (di cui 27 risultati positivi) presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Adesso si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità per questi 46 tamponi. Il totale dei positivi ad oggi 19 marzo è di 57 casi: oltre ai 19 della sessione pomeridiana del Ruggi e ai 27 del Cotugno, ci sono anche gli 11, sempre del Ruggi d’Aragona, arrivati in nottata. In totale in Campania nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 281 tamponi.

I dati della Protezione civile del 19 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati, aggiornati ad oggi (19 marzo) sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia. A comunicarli, come di consuetudine, il capo della Protezione Civile e responsabile dell’emergenza Angelo Borrelli. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 33.190 persone, di cui 15.757 ricoverati con sintomi, 2.498 in terapia intensiva e 14.935 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta a 440 persone, mentre i morti sono 3.405. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 182.777 tamponi, e i casi totali si attestano a 41.035 persone risultate positive.

La conferenza stampa (19 marzo)

La situazione nelle regioni italiane

Lombardia, quasi 14mila i contagiati

Ansa/Matteo Corner | Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Sanità Giulio Gallera

Superati i duemila deceduti per coronavirus in Lombardia. Ma cresce anche il numero dei guariti che sale a 3778. A comunicarlo è l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza. Il bilancio dell’epidemia è salito a 13.938 persone positive. Sono invece 1.006 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2.168 i morti.

La conferenza stampa (19 marzo)

Bergamo, l’appello dell’ospedale: «Abbiamo un bisogno disperato di infermieri e medici»

Facebook | Uno striscione appeso davanti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

L’appello è in lingua inglese ed è diretto anche all’estero. A farlo è Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: «Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale». Fagiuoli si rivolge anche alla popolazione: «Il nostro personale, medici e infermieri sta lavorando giorno e notte, innumerevoli ore, per combattere questa incredibile situazione. Noi non sappiamo quando a lungo questa pandemia durerà. Ho due messaggi. Il primo è per la popolazione, per favore restate a casa. Il secondo è per chiunque voglia aiutarci. E se siete personale sanitario siete più che benvenuti a unirvi a noi per combattere il coronavirus».

Per il fisico Sestili «bisogna aumentare il numero di tamponi»

«Servirà parecchio tempo per raggiungere i risultati cinesi. La comunità scientifica italiana che sta studiando l’emergenza è concorde sul fatto che il numero dei casi positivi è nettamente più alto dei dati registrati. Questo perché i tamponi vengono effettuati ancora a chi ha dei sintomi abbastanza gravi». A parlare a Open è Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico.

Stop alle crociere

Ansa | Una nave da crociera

Arriva il provvedimento della ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che sospende i servizi di crociera e blocca l’arrivo nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera. Per le navi battenti bandiera italiana, le società di gestione, gli armatori e i comandanti, dopo aver adottato tutte le misure di prevenzione sanitaria, saranno tenuti a sbarcare i passeggeri nel porto.

Nello specifico, i passeggeri non positivi al covid-19 potranno rientrare nelle proprie abitazioni esclusivamente con mezzi non di linea organizzati dall’armatore così da sottoporsi poi al periodo sorveglianza sanitaria fiduciaria domiciliare. Da quel momento, le navi battenti bandiera italiana non potranno più imbarcare passeggeri fino al 3 aprile.

Per i passeggeri stranieri, non positivi al covid-19, invece, l’armatore sarà tenuto a organizzare il rientro in patria con mezzi non di linea. Le navi passeggeri battenti bandiera straniera impegnate in servizi di crociera non potranno più fare ingresso nei porti italiani. Queste disposizioni saranno applicate già da domani alla nave Costa Luminosa, battente bandiera italiana e in arrivo nel porto di Savona.

Attenzione alla salute mentale durante l’emergenza coronavirus

Abbiamo redatto una guida su come affrontare questo periodo difficile, tra stress e ansia. Anzitutto dedicando del tempo allo svago, non saltando i pasti, rispettando gli orari di lavoro da casa, riducendo l’auto-esposizione alle notizie e pulendo casa così da prendersi cura il più possibile degli ambienti chiusi in cui si vive o lavora.

Non si ferma il servizio anti violenza sulle donne

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La manifestazione nazionale Non una di meno contro la violenza sulle donne, Roma, 23 novembre 2019

Continua a essere operativo il numero 1522, messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento Pari Opportunità e dedicato alle donne vittima di violenza e stalking. Il servizio è regolarmente operativo h24. Le donne che si trovano in una situazione di emergenza, determinata da episodi di violenza, possano comunque uscire di casa e recarsi presso un centro antiviolenza. Si tratta di un caso di necessità, riconosciuto dal decreto.

Salvini: «Sospendere il pagamento delle tasse»

«Sospendere i pagamenti previsti per domani: non è normale, l’ho detto a Mattarella, pagare tributi in mezzo a questa tragedia. Non è di buon senso e di buon gusto» ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta su Facebook. Poi ha detto di essere pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per portargli «tutte le nostre proposte».

Italia unita e coraggiosa nell’emergenza.Mai più umiliati e sfruttati da nessuno!Un mare di auguri a tutti i Papà,Forza Bergamo e forza Brescia.#celafaremo Gepostet von Matteo Salvini am Donnerstag, 19. März 2020

La natura si riappropria dei suoi spazi

Meno traffico, meno smog, e soprattutto animali che si riappropriano dei loro spazi. Abbiamo visto fenicotteri e cigni a Milano, delfini a Cagliari e pesci che nuotano nelle acque limpide di Venezia. Immagini che hanno fatto il giro della rete e che mai avremmo immaginato di poter vedere. Ma quanto dureranno questi benefici per l’ambiente?

Istruzioni sul rientro degli italiani che si trovano all’estero

MIT | Un aereo in fase di atterraggio

Sul sito della Protezione civile, si legge che tutti i connazionali che rientreranno in Italia da altri Paesi saranno sottoposti ai controlli aeroportuali, come avviene già da settimane. La Polizia agevolerà la compilazione dell’autocertificazione, che potrà essere solo cartacea e non dunque telematica: come previsto dal decreto, è ammesso il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.

Sarà consentito solo a una persona raggiungere lo scalo aereo, ferroviario o marittimo per consentire al passeggero in arrivo il rientro presso la propria casa. Si tratta di “un caso di necessità” che, anche in questo caso, andrà dichiarato nel modulo di autocertificazione nel quale andrà indicato il tragitto percorso.

Come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministero della Salute, tutti coloro che rientreranno dall’estero, anche in assenza di sintomi, dovranno comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale. Saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

Altri due medici morti a Como

Ansa Filippo Venezia | Medici al lavoro nell’ospedale di Brescia

Continua a salire il bilancio dei medici morti a causa del contagio da coronavirus. I dati, riportati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) mostrano un trend in continua crescita. Dopo i tre decessi annunciati questa mattina, altri due medici vanno aggiungersi al bollettino quotidiano degli operatori sanitari deceduti facendo salire il numero complessivo a 13. Si tratta di Giuseppe Lanati, pneumologo, e Luigi Frusciante, medico di famiglia. Erano entrambi in pensione ma operativi.

Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per chi li assiste

Dall’Istituto Superiore di Sanità arriva una guida con semplici ma importanti indicazioni pratiche per tutti coloro che si trovano in isolamento domiciliare, dopo aver contratto il Covid-19, e per coloro che li assistono. Ecco alcune raccomandazioni da seguire con attenzione:

Chi ha contratto il virus (o ha una sospetta infezione) deve stare in un stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite. L’obiettivo è quello di stare isolati il più possibile e dunque evitare ogni contatto non necessario;

Chi assiste la persona malata deve essere in buona salute e non deve avere malattie che possano metterla a rischio in caso di contagio. L’importante, poi, è che si indossi sempre la mascherina da sostituire nel caso in cui fosse bagnata o sporca;

I membri della famiglia, o chiunque si trovi in casa con la persona affetta dal virus, deve mantenere una distanza di almeno un metro, così come richiesto dal decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deve soggiornare in altre stanze e comunque dormire in un letto diverso;

Le mani – come è stato ripetuto più volte – essendo vettore del virus, vanno lavate spesso con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato. Utilizzare asciugamani di carta usa e getto o comunque asciugamani riservati (da non condividere mai con la persona malata) da sostituire quando risultano bagnati;

Coprire sempre la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce utilizzando, se possibile, fazzoletti monouso e tenendo il gomito piegato;

Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare secrezioni orali o respiratorie, feci e urine, del malato;

Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti e non agitando mai i panni sporchi. Indossare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del malato. Vestiti, lenzuola e asciugamani, inoltre, vanno lavati a 60-90 gradi in lavatrice;

Non condividere con la persona malata spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani e biancheria da letto;

Usare, se possibile, contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto per gettare guanti, fazzoletti, mascherine e altri rifiuti;

Sospendere la raccolta differenziata, nel caso di isolamento domiciliare, per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi per la salute del malato;

L’allattamento al seno è consentito ma la madre deve indossare una mascherina;

Disinfettare sempre le superfici degli ambienti in cui si trova la persona che ha contratto il covid-19. Usare sempre disinfettante domestico o prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%;

Nel caso in cui un membro della famiglia dovesse mostrare i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta, quindi febbre, tosse, mal di gola o difficoltà respiratoria, contattare subito il medico di base, la guardia medica o i numeri regionali. Per raggiungere le strutture sanitarie evitare il trasporto pubblico: chiamare, invece, un’ambulanza o utilizzare, se possibile, un’auto privata. Il malato dovrà indossare la mascherina e mantenere comunque la distanza di un metro dalle altre persone.

A piedi entro 200 metri da casa, l’ordinanza di un sindaco del Varesotto

Ansa

A Cassano Magnago, in provincia di Varese, il sindaco Nicola Poliseno ha firmato un’ordinanza che vieta l’accesso ai giardini pubblici e che vieta soprattutto di fare jogging o passeggiate con i cani oltre i 200 metri dalla propria abitazione. Una decisione, che si è resa necessaria per contenere l’epidemia del coronavirus, è che stata presa con «l’appoggio di tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione» alla luce della «grande responsabilità che si sentiamo sulle spalle e della decisione di alcuni cittadini di sfruttare la scusa dell’attività fisica, del cane o della spesa, per uscire tutti i giorni quando non più volte al giorno», ha spiegato il primo cittadino. Lo scorso 2 marzo a Cassano Magnago due anziani, ora ricoverati presso l’ospedale di Busto Arsizio, sono risultati positivi al test per il coronavirus.

Morto il primo agente della Polizia penitenziaria

C’è la prima vittima anche nel corpo della Polizia penitenziaria: a renderlo noto è il sindacato di categoria, Spp, che riferisce la morte di un agente di Locri, contagiato a Bergamo durante una missione. Dopo un primo ricovero, infatti, è stato trasferito all’ospedale Sacco di Milano dove è deceduto alcuni giorni dopo.

«Siamo molto preoccupati, abbiamo timore che il virus si possa propagare e siamo sconcertati perché non abbiamo mascherine né altri dispositivi protezione sanitaria. E laddove arrivano, in alcuni casi, non vengono fatti utilizzare agli agenti dai direttori delle carceri per non “impressionare” i detenuti», ha dichiarato Aldo Di Giacomo, segretario dell’Spp. Proprio alcuni giorni fa erano scoppiate, in tutta Italia, alcune rivolte di detenuti a seguito dell’impossibilità di effettuare colloqui in carcere per l’emergenza del coronavirus.

Militari in strada, al via da domani in Sicilia. Presto anche in Lombardia

ETTORE FERRARI / ANSA / FRR-PAL | Militari dell’Esercito italiano

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha fatto sapere che da domani una parte dei militari dell’Esercito italiano, in servizio nell’isola, verranno impiegati nella vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. Ad assicurarlo – come si legge in una nota del governatore Musumeci – sarebbe stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in un colloquio con il presidente della Regione Siciliana.

Dello stesso avviso il governatore della Lombardia Attilio Fontana: «Chiederò formalmente che il programma “Strade sicure”, quindi con l’uso dei militari in strada, sia esteso a tutta la Lombardia – ha detto a Pomeriggio Cinque – per dare un elemento di deterrenza». L’obiettivo è quello di ridurre gli spostamenti non necessari o gli assembramenti vietati dal decreto.

La Valle d’Aosta vieta l’attività motoria

Il presidente della Regione Valle d’Aosta ha firmato poco fa un’ordinanza che vieta l’attività motoria e sportiva sia a piedi che in bici. Lo spostamento a piedi, dunque, resta consentito solo per lavoro, salute o casi di necessità, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Disposta anche la chiusura di tutti i cantieri.

Spiegare ll coronavirus ai bambini: i consigli dell’Unicef

Pxhere | Bambini che giocano

Raccontare il coronavirus ai bambini. Come fare. In queste lunghe giornate passate in casa con i vostri figli ci si chiede come spiegare le ragioni della chisura delle scuole, di questa situazione straordinaria. L’unicef ha messo a disposizione per tutti i genitori un vademecum su come raccontare ai bambini cosa sta succedendo. Fateli parlare. Sì, cercate di capire quanto già sanno e assecondateli. Spiegategli le cose in modo comprensibile, perchè i bambini hanno diritto a essere informati su tutto. Mostrategli come proteggere se stessi e i loro amici. Tante le immagini angoscianti alla tv, quindi rassicurateli. Raccontategli di chi lotta contro il virus, dei medici, degli infermieri, di tutte le persone in prima linea per sconfiggere questa malattia.

Carenza di farmaci e di farmacisti per le terapie intensive

Non solo carenze di medici e infermieri, negli ospedali cominciano a scarseggiare anche i farmaci. «Sono carenti, e si riescono a reperire con sempre maggiore difficoltà, i farmaci antiretrovirali per il trattamento del Covid-19 nelle Terapie intensive, ma anche antibiotici e anestetici», dichiara all’Ansa la presidente della Società italiana farmacia ospedaliera (Sifo), Simona Creazzola. «Sono sempre più difficili da trovare soprattutto in Lombardia e Veneto, ma anche al Sud – sottolinea – si segnalano grandi difficoltà di approvvigionamento».

Una carenza che era stata segnalata anche dall’agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che proprio oggi ha sottolineato come «l’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia ha generato delle carenze». Aifa ha poi annunciato di essere a lavoro con le aziende, mediante il supporto costante di Farmindustria e Assogenerici, per mettere a punto «soluzioni eccezionali ed emergenziali».

Di Maio Lavora a forniture dalla Cina: in programma 100 milioni di mascherine

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il ministro degli esteri Luigi Di Maio

In arrivo 100 milioni di mascherine. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Luigi di Maio, la Farnesina sta lavorando a una fornitura diretta da parte di un’azienda cinese per far arrivare in Italia materiale sanitario. Dell’operazione sarebbero già a conoscenza il premier Conte, il ministro Speranza e i commissari Borrelli e Arcuri. Il contratto della commessa, si apprende, sarebbe già siglato. Dopo l’arrivo di diversi ventilatori polmonari dalla Cina e altri Paesi, l’emergenza ora riguarda anche le mascherine in dotazione soprattutto a medici, infermieri e operatori sanitari.

Dal Viminale 53mila denunciati in un giorno solo

Viminale | Un controllo della polizia di Stato alla stazione Centrale di Milano

Misure più restrittive vengono chieste a gran voce sia dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che da Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Ancora troppa gente per le strade. Un trend confermato anche dai controlli effettuati dalle forze di polizia, in applicazione delle misure di contenimento del coronavirus, che solo ieri hanno effettuato accertamenti su 200.514 persone. Di queste 8.297 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 116.712, denunciati 195 esercenti e sospesa l’attività di 29 esercizi commerciali. Salgono così a 1.226.169 le persone controllate dall’11 al 18 marzo 2020, 51.892 quelle denunciate per mancato rispetto di un ordine dell’autorità e 1.126 per dichiarazioni false. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 643.726 e 1.668 i titolari denunciati.

A Bergamo dimesso il primo bambino positivo al coronavirus

Nel centro dell’emergenza italiana, Bergamo prova a ritrovare un po’ di speranza. E’ stato dimesso oggi il bambino di 22 giorni ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in quanto positivo al coronavirus. Il neonato era stato registrato come il primo caso di bambino affetto da Covid19. Il neonato era nato sano l’11 febbario all’ospedale di Alzano Lombardo, epicentro dell’epidemia del Bergamasco. Dopo alcuni giorni era arrivata la febbre. Ricoverato dal 3 marzo, ora è stato dimesso. Anche la mamma il 3 marzo era risultata positiva, il papà negativo.

Bonaccini: «Mettere da parte le divisioni geografiche e politiche»

Ansa | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Con tutta l’Italia in piena emergenza il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, chiede di lasciare da parte propagande e colori politici. «Chi fa polemica politica ora fa pena – ha detto il dem intervistato da Agorà -. Ieri mi ha chiamato Bertolaso e mi ha chiesto tre professionisti che stavano lavorando da noi a emergenza post sisma e ovviamente ho detto sì. Bisogna collaborare senza distinzione di colore politico».

Bonaccini si è espresso anche duramente verso chi continua ad uscire per jogging e passeggiate: «Se qualcuno mi vuol venire a spiegare che rinunciare a fare jogging è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri». Uno sfogo durto, quello di Bonaccini, che ribadisce: «Ieri sera abbiamo preso un’ordinanza abbastanza dura. Ma vedo ancora troppa gente in giro, sempre meno per fortuna, ma degli irresponsabili per quanto mi riguarda».

Si aggrave il bilancio degli operatori sanitari: sale a 10 il numero dei medici deceduti

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Medici e operatori sanitari al lavoro in un Pronto soccorso

Continua la conta, tragica, dei morti tra gli operatori sanitari. Altri tre medici sono deceduti a causa del contagio con il nuovo coronavirus. Sale cosi a 10 il bilancio dei medici deceduti. A darne notizia è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). I tre medici scomparsi sono Luigi Ablondi, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo.

Ospedale da campo a Bergamo, Gallera va avanti: «Assoluta necessità»

ANSA/Mourad Balti Touati | Giulio Gallera

Sarà operativo da domani a Cremona il primo ospedale da campo allestito per rispondere all’emergenza coronavirus. Una soluzione che dovrebbe presto entrare in funzione anche a Bergamo, l’area d’Italia più colpita dall’epidemia. «Non c’è nessun ripensamento», ha detto Giulio Gallera, intervenendo ad Agorà su Rai 3. L’assessore al welfare della Lombardia, parlando dell’ospedale da campo a Bergamo ha chiarito che è «una assoluta necessità, non c’è nessun cambiamento di programma, il tema è il personale che lo andrà a gestire. Devono arrivare 300 infermieri e medici cinesi, altrimenti non sappiamo come gestirlo».

Zaia ancora critico con il governo: «Ordinanze rispetto ai passeggi e alle corsette. L’alternativa sono le terapie intensive»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il governatore del Veneto Luca Zaia

«Non è una minaccia, ma se il governo non adotta misure più restrittive mi vedo costretto ad emettere ordinanze regionali rispetto ai passeggi e alle corsette». Nella consueta conferenza stampa quotidiana il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede un’ulteriore inasprimento delle misure di prevenzione per la diffusione del coronavirus. Servono «ordinanze rispetto ai passeggi, alle corsette. Mi spiace – conclude – ma l’alternativa sono le terapie intensive e i ricoveri dei contagiati».

«Spero che il governo decida di chiudere i negozi la domenica, almeno i pochi negozi rimasti aperti. Penso che non sia indispensabile e assolutamente necessario andare la domenica a fare la spesa», afferma Zaia che ribadisce come «Questa non è volontà di prevaricare o limitare la libertà dei cittadini – osserva – però in questo momento viene richiamato l’amministratore a fare delle scelte di tutela della salute per la comunità».

I medici cinesi arrivati da Wuhan: «In Italia misure troppo poco rigide». Fontana: «Chiederò a Conte ulteriori provvedimenti»

ANSA | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Sono arrivati in Italia i medici cinesi che hanno gestito l’emergenza a Wuhan. Nel consueto punto stampa in Regione, Attilio Fontana è apparso con al suo fianco il capo della squadra di esperti di coronavirus inviati in Italia e vice presidente della Croce Rossa Cina Sun Shuopeng che si è detto «stupito della troppa gente nelle strade», troppa gente ad usare il trasporto pubblico «e poca gente con le mascherine».

Secondo Shuopeng «le misure sono troppo poco rigide». Nella risposta al covid19 «nessuno può solamente guardare. Tutti devono dare il loro contribuito, devono esserci misure di chiusura molto elevate». Il governatore Attilio Fontana ha preannunciato che nel pomeriggio incontrerà il premier Conte al quale chiederà di prendere ulteriori provvedimenti.

Nessuna data sulla riapertura delle scuole: la conferma di Azzolina

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

Scuole chiuse oltre il 3 aprile. In attesa dell’ufficializzazione le indiscrezioni da Palazzo Chigi parlano di un prolungamento del blocco totale. «Penso che si andrà nella direzione che ha detto stamane il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni, che sono cruciali, invito tutti alla massima responsabilità», ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Skytg 24 precisando che per la riapertura delle scuole oggi «non è possibile dare un’altra data». «Tutto – ha ribadito – dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza».

Il bollettino dello Spallanzani di Roma: la coppia di cinesi verrà trasferita

ANSA/ANGELO CARCONI | Il direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca della Malattie Infettive INMI Lazzaro Spallanzani Nicola Petrosillo

La sera del 30 gennaio due turisti cinesi sono stati prelevati con un’ambulanza dall’hotel Palatino di Roma. Tampone positivo al coronavirus. Ricoverati all’ospedale Spallanzani i due sono stati i primi casi di coronavirus in Italia e, prima che scoppiasse il focolaio di Codogno, hanno fatto pensare che il nostro Paese sarebbe stato solo sfiorato da questa epidemia. Nelle settimane successive i due sono guariti dall’infezione e ora, secondo l’ultimo bollettino dello Spallanzani, sono stati dimessi e spostati all’ospedale San Filippo Neri di Roma per permettere alla donna di completare la riabilitazione neuromotoria. Al momento i pazienti positivi al Covid-19 nello Spallanzani sono 201, di cui 18 in terapia intensiva. Mentre i pazienti dimessi perché guariti sono in tutto 324 dall’inizio dell’epidemia.

Le immagini dell’ospedale da campo di Cremona allestito dal ministero della Difesa

ANSA/FILIPPO VENEZIA | I soldati dell’esercito italiano al lavoro per montare l’ospedale da campo di Cremona

Oltre a potenziare le strutture ospedaliere già esistenti, l’impegno dell’esercito e della protezione civile negli ultimi mesi è anche quello di creare nuove strutture, che siano le tende per il pre-triage o dei veri e propri ospedali da campo. Il ministero della Difesa ha pubblicato attraverso i suoi social network il video delle operazioni per montare quello in allestimento di Cremona che, secondo le previsioni, dovrebbe essere operativo già il 20 marzo.

Autocertificazione: serve un modello cartaceo l’app non è valida

ANSA/MARCO OTTICO | I controlli dei Carabinieri a Milano

Nelle ultimi giorni sono state pubblicate da sviluppatore indipendenti diverse app per consentire di scrivere dei moduli online per l’autocertificazione. App che ora la Polizia Postale ha chiarito non essere valide: per spostarsi serve comunque il modulo cartaceo. Qui la spiegazione completa: «Seppur motivate da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pongono in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti». L’autocertificazione infatti deve sempre essere firmata quando si viene fermati per l’identificazione dalla Polizia. Oltre a questo il modello cartaceo permette di essere rintracciato quando nelle verifiche successive dovessero emergere delle irregolarità nelle motivazioni che hanno giustificato lo spostamento.

Le medicine alternative contro il Covid-19 e altre fake news

Un video pubblicato sul canale YouTube la CURA ha diffuso le tesi di Alberto Zaccagna, medico iscritto all’Ordine dei medici della provincia di Torino che sostiene tesi sulla cura dell’infezione da coronavirus basate sulla medicina alternativa. Il canale YouTube la CURA fa riferimento al Comitato per la libertà di cura e guarigione, portale che pubblica informazioni su pseudo-scienze conclamate come naturopatia, idroterapia del colon, ozonoterapia e autoemoterapia. Con questa analisi abbiamo affrontato, e smontato, le tesi proposte dal dottor Zaccagna.

Sempre in tema di fake news, Rosario Marcianò ha pubblicato su Facebook un video che ha superato le 25mila visualizzazioni in cui avanza teorie complottiste a tema coronavirus. In particolare nel video accusa il Governo di essere a conoscenza dell’arrivo dell’epidemia ben prima che ne hanno dato notizia le fonti ufficiali. Tanto che l’esecutivo avrebbe già a gennaio dichiarato lo Stato di emergenza. Rosario Marcianò è già noto per altre teorie del complotto, come quelle sul crollo del ponte Morandi o sui funerali di Valeria Solesin.

Un piano da 750 miliardi di euro: il bazooka della Bce contro il coronavirus. Lo spread cala a 180 punti e Piazza Affari si rialza

Epa/Armando Babani | La presidente della Bce Christine Lagarde

L’annuncio della strategia della Bce contro il coronavirus ha dato i suoi effetti, già all’apertura dei mercati. Il Fitse Mib di Piazza Affari segna una crescita del 4%, mentre lo spread tra Btp e Bund è crollato subito a 180 punti, con un rendimento pari all’1,5%. Mercoledì 18 marzo lo spread aveva chiuso a 267 punti mentre martedì 17 marzo aveva toccato i 280 punti. Il nome del piano della Bce è Pandemic emergency purchase programme e ha un unico scopo: arginare la crisi economica che verrà causata dal coronavirus.

L’obiettivo è non è solo acquistare in massa titoli di Stato in tutti i Paesi dell’area euro ma anche acquistare titoli privati emessi dalle aziende e documenti di impegno commerciali, le cambiali delle piccole e medie imprese. Così infatti si legge nel testo: «La Bce si assicurerà che tutti i settori economici possano beneficiare delle condizioni finanziarie di supporto che permettano loro di assorbire questo choc. E ciò si applica ugualmente a famiglie, aziende, banche e governi».

Veneto, i pazienti positivi ora sono 3.484. Rispetto a ieri 100 nuovi contagi e 2 decessi

Ansa | Luca Zaia, governatore del Veneto

Il numero di tamponi positivi nella regione Veneto è salito a 3.484. Solo nella giornata di ieri, 18 marzo, si sono registrati 100 nuovi casi. In tutto le persone in isolamento domiciliare sono arrivate a 10.124, un dato che tiene conto sia di chi è risultato positivo al tampone che di chi è venuto a contatto con una persona affetta da Covid-19. Sempre nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 nuovi decessi, così da portare le vittime a un totale di 115. Dei pazienti ospedalizzati, 209 si trovano in terapia intensiva. 200 invece sono stati dimessi dopo essere guariti dall’infezione causata dal coronavirus.

I due italiani bloccati alle Maldive: «Dopo test positivo, ammassati in un posto fatiscente pieno di zanzare»

Open | Le foto delle punture di zanzare

Una coppia di italiani, in vacanza alle Maldive per festeggiare i loro compleanni. Poi il test positivo al coronavirus e l’inizio di una reclusione che dura dal 7 marzo, come racconta a Open Claudio Papalia: «Una volta che mia moglie è risultata positiva, hanno deciso di trasferirla in questa palafitta e io ho insistito per andare con lei. Solo così hanno sottoposto anche a me al tampone, e ovviamente sono risultato positivo. Dove lo abbiamo contratto? Probabilmente in aereo, così come tutti gli italiani che si trovano qui. Siamo ammassati in dodici in un unico padiglione con zanzariere inesistenti, aperte».

Sondaggi, sale la fiducia per il premier Giuseppe Conte

Facebook | Il premier Giuseppe Conte

Secondo l’analisi di Emg-Acqua presentate durante la trasmissione Agorà su Raitre, la fiducia nel premier Giuseppe Conte è aumentata di tre punti percentuali nell’ultima settimana, passando dal 32% al 35%. Subito dopo di lui ci sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, entrambi con il 34%. Solo al quarto posto Nicola Zingaretti con il 23%. Quinto posto per Di Maio che arriva al 19%. Per il 42% degli italiani poi questa emergenza ci renderà più solidali mentre per il 40% tutto rimarrà come prima.

Calabria, l’allenatore del Cosenza lascia la squadra per tornare in Veneto dalla famiglia

Ansa | L’allenatore del Cosenza Bepi Pillon

Bepi Pillon non sarà più l’allenatore del Cosenza, squadra che milita nella Serie B. Il divorzio è stato consensuale e non c’entrano i risultati della squadra anche se la formazione calabrese annaspa nella parte bassa della classifica di Serie B, con solo 4 punti conquistati nelle ultime 5 partite. Pillon è originario di Mogliano, in Veneto. Ha scelto di lasciare il suo incarico per rimanere vicino alla famiglia durante questa epidemia di coronavirus.

Conte: «Il blocco verrà prorogato oltre il 3 aprile»

Ansa | Il premier Giuseppe Conte

Le parole del primo ministro Giuseppe Conte sono chiare. E sono quelle che si aspettavano gli scienziati e i governatori delle regioni più colpite dall’epidemia nata dal coronavirus: «I provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza». Il premier lo dice al giornalista Marco Galluzzo in un colloquio pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera. Quello che garantisce invece è che non ci sarà, per ora, un ulteriore inasprimento delle misure disposte dal Governo: «Al momento non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire».

Il messaggio di Mattarella a Papa Francesco: «La solidarietà fra Stati e popoli sia la guida»

Quirinale | Papa Francesco a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Francesco per il 7° anniversario del suo pontificato, iniziato il 13 marzo 2013. Nel testo, diffuso dal Quirinale, si legge: «In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia la comunità internazionale trova nella Sua illuminante Missione Pastorale e nella Sua viva e paterna testimonianza dei più alti valori evangelici un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli stati e tra i popoli, in adesione all’esigente messaggio di attenzione ai più vulnerabili che Vostra Santità propone con instancabile determinazione all’umanità tutta».

Mattarella ha anche ringraziato il pontefice per il sostegno mostrato verso l’Italia: «In molteplici occasioni Ella ha manifestato la sua speciale vicinanza nei confronti dell’Italia, vicinanza confermata, anche nelle ultime ore, in occasione delle Sue recentissime visite a luoghi di culto che per secoli hanno rappresentato fonti di consolazione e di speranza. L’Italia, oggi impegnata a fronteggiare circostanze eccezionali, sa di poter guardare sempre con fiducia e gratitudine alla sollecitudine particolare del Suo primate».

L’immunologa Maria Teresa Ventura: «Ne usciremo anche grazie a chi è guarito e non si ammala più»

Open | L’andamento dei casi totale di Covid-19

«Vedo un filo di speranza nell’evolversi dell’epidemia in Italia. Soprattutto nelle prime aree dove è stata istituita la zona rossa si registra un’importante regressione dell’epidemia». Maria Teresa Ventura è un’immunologa del policlinico di Bari e insegna anche all’università del capoluogo pugliese. Nell’intervista che ha rilasciato a Open spiega che i dati degli ultimi giorni e soprattutto quelli delle prime zone colpite dall’epidemia possono dare una segnale di conforto sull’evolversi dall’epidemia: «Rispettando le norme, i contagi diminuiscono e il sistema sanitario potrà reggere. Il modello cinese che ha funzionato a Wuhan si è mostrato efficace anche nel Lodigiano».

Lombardia, Attilio Fontana: «Non controlleremo i telefoni, non è il Grande Fratello»

Regione Lombardia | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana durante una videoconferenza dal suo ufficio

«State a casa, solo per qualcosa di eccezionale se uscite fuori state da soli non avvicinatevi agli altri. Abbiamo bisogno di fare invertire i numeri». Il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital ripete quello che sta dicendo negli ultimi giorni: se non si rimane a casa, il sistema sanitario non riuscirà più a curare tutti i malati.

E chiarisce le intenzioni della regione sulla possibilità di controllare i movimenti dei cittadini attraverso le celle telefoniche: «Non è un Grande Fratello pubblico. Si notano solo i grandi flussi non c’è nessuna individuazione e nessuna volontà». Nel corso dell’intervista Fontana tira una scoccata al Governo, dicendo che fino ad ora è stato fatto troppo poco, anche con l’ultimo decreto sulle misure economiche: «Il governo sta cercando di risolvere le malattie con i pannicelli caldi».

10 cose che ci siamo dimenticati del primo mese di coronavirus in Italia. E una fake news

Open | Grafica di Vincenzo Monaco

Il nome della prima vittima italiana. Il dottor Li, prima accusato di allarmismo dalle autorità cinesi e poi morto per le conseguenze dell’infezione da coronavirus. La visita di Sergio Mattarella alla scuola con alta percentuale di cinesi e i balconi di Wuhan come quelli italiani. È passato un mese da quando il coronavirus è arrivato in Italia. Era la notte tra il 19 e il 20 febbraio quando i medici dell’ospedale di Codogno hanno capito che nel loro Pronto Soccorso era arrivato il primo paziente italiano contagiato dal coronavirus. In questo articolo Open ha ripercorso tutto quello che ci siamo dimenticati da quando la prima pandemia del terzo millennio ha avuto inizio.

Il ruolo dell’open source e delle stampanti 3D nella lotta contro il coronavirus

PixaUna stampante 3D

Giuseppe Walter Antonucci è il presidente di Aitasit, l’Associazione italiana amministratori di sistema e telemedicina spiega in un’intervista a Open come le stampanti 3D potrebbero aiutare chi ne ha bisogno a ritrovare delle mascherine, ormai sempre più difficili da reperire sul mercato. I membri di Aitasit in questi giorni stanno rilasciando sul loro sito una serie di progetti open source che permettono a chiunque abbia una stampante 3D di fabbricarsi una mascherina in casa, un po’ più efficace dei tranci di stoffa che si trovano sul mercato.

La colonna di mezzi militari per portare le salme fuori da Bergamo

Ansa |La colonna di mezzi militari che attraversano Bergamo provenienti del cimitero monumentale

Le tragedie sono fatte anche di simboli. Immagini, video, gesti o parole che riescono da sole a raccontare una realtà. E forse la tragedia che sta vivendo la città di Bergamo in questi giorni, con un’epidemia in grado di uccidere anche 60 malati al giorno, ha trovato il suo simbolo: una colonna di mezzi militari. Tutti in fila per le strade della città per portare fuori dalla città 65 salme che non ha più posto nel cimitero cittadino o nei forni crematori vicino. Saranno destinate altrove, verso Modena e Bologna.

YouTube | Le riprese della colonna di mezzi militari

Un piano da 750 miliardi di euro: il bazooka della Bce contro il coronavirus

EPA/SHAWN THEW | Christine Lagarde

Il nome del piano è Pandemic emergency purchase programme ed è il piano d’attacco della Bce per arginare la crisi economica che verrà causata dal coronavirus. L’obiettivo è non è solo acquistare in massa titoli di Stato in tutti i Paesi dell’area euro ma anche acquistare titoli privati emessi dalle aziende e documenti di impegno commerciali, le cambiali delle piccole e medie imprese. Così infatti si legge nel testo: «La Bce si assicurerà che tutti i settori economici possano beneficiare delle condizioni finanziarie di supporto che permettano loro di assorbire questo choc. E ciò si applica ugualmente a famiglie, aziende, banche e governi».

Sono 2629 i medici e gli infermieri colpiti dal coronavirus

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari al lavoro in un Pronto soccorso

I medici e gli infermieri contagiati dal nuovo coronavirus in Italia hanno toccato quota 2.629. Sono 7 invece i decessi accertati, e l’ultimo caso si è registrato oggi: si tratta del segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi, Marcello Natali, che aveva 57 anni. La percentuale è ormai più che doppia rispetto alla Cina e, secondo una rielaborazione della Fondazione Gimbe, i contagi tra sanitari sono pari all’8,3% dei casi totali. «Il numero di sanitari infetti – afferma il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, – è enorme. Le procedure sono ancora inadeguate».

Il dito è sempre puntato contro la carenza di Dispositivi di protezione individuale Dpi, a partire dalle mascherine, sempre più difficili da reperire, fino alla gestione dei tamponi. Un elenco con i loro nomi sarà pubblicato e aggiornato sul portale della Federazione degli Ordini dei medici, che resterà listato a lutto.

Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati ha evidenziato una fluttuazione – questo il termine tecnico – nelle curve che rappresentano la diffusione dell’epidemia in Italia: «Non è una giornata positiva, dobbiamo essere onesti: ci aspettavamo numeri migliori, la verità è che l’impennata dei decessi era inaspettata perché arriva dopo giorni in cui il dato si era stabilizzato». Il fisico Giorgio Sestili ha sottolineato che «l’alto numero di decessi, proprio perché riscontrati in gran parte nelle province di Brescia e Bergamo, potrebbe essere un sintomo che le strutture ospedaliere sono particolarmente sotto stress».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Oms: «Un miracolo che in Italia si salvi così tanta gente»

OMS | Michael Ryan

Mike Ryan, responsabile del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha definito un «miracolo» il numero di guariti in Iitalia dal Covid-19. Durante la conferenza stampa quotidiana sulla pandemia da coronavirus, ha dichiarato:«L’Italia ha una popolazione più anziana. Il sistema sanitario italiano è sopraffatto e le morti sono in aumento. Ci sono 1.200 persone in terapia intensiva nel Nord Italia nello stesso tempo. E’ un numero stupefacente. Che stiano salvando così tante persone è un miracolo in sé».

Il Veneto si mette in proprio: pronta la distribuzione di mascherine fatte da una tipografia padovana

Si è attivata la macchina per la distribuzione delle mascherine made in Veneto: l’Assessore alla Sanità Manuela Lazzarin ha scritto ai Comuni e alle case di riposo della regione per annunciare l’arrivo della fornitura. I dispositivi sono realizzati dalla tipografia Grafica Veneta che ha riconvertito parte della produzione per arrivare alla fabbricazione di 1,5 milioni di mascherine al giorno. Si tratta di una grande azienda di stampa che, tra gli altri lavori, ha prodotto le edizioni italiane dei libri di Harry Potter.

Una quarantena senza supermercato: le alternative sostenibili per fare la spesa

L’emergenza coronavirus ha reso anche quella che era la nostra esperienza più abituale un’impresa non scontata. Ma viste le file agli ingressi dei supermercati e l’assalto agli scaffali, può essere un buon momento per scoprire le frontiere del consumo consapevole. Nella maggior parte delle città d’Italia è possibile aderire ai gruppi di acquisto sostenibile per comprare i prodotti direttamente dai produttori locali. Come? Basta fare affidamento alle cooperative che organizzano i gruppi d’acquisto e le distribuzioni.

Fuorimercato e L’Alveare che dice sì! sono solo due di queste, e, durante la quarantena, stanno organizzando anche le consegne a domicilio per i vari acquirenti. «Un’agricoltura locale come la nostra è una risorsa preziosa», dice a Open Giacomo della cooperativa agricola “Coraggio” di Roma. «Se i supermercati dovessero chiudere e se le merci non riuscissero più a spostarsi, questo tipo di presidi ambientali e lavorativi risulteranno sempre più necessari».

Il gruppo sanguigno può determinare la probabilità di essere infettati?

I risultati di uno studio lanciato dal South China Morning Post, pubblicato nel portale di studi preprint medRxiv, sembrerebbero suggerire che la suscettibilità al coronavirus può essere legata anche al gruppo sanguigno. Si tratta però di estratti di ricerche non ancora sottoposte a verifica. Lo studio è stato condotto sulla base di 2173 pazienti affetti da Covid-19, distribuiti in tre ospedali di Wuhan e Shenzhen, in Cina, confrontandoli con altri 3694 negativi al virus. I risultati, però, non sono conclusivi, e non può essere data una risposta definitiva.

Geolocalizzare i positivi in Italia: è giusto?

Ansa | Alcuni cittadini nella metropolitana di Milano

Il costante aumento del numero dei contagi alimenta il dibattito sul “modello Corea del Sud”, e cioè sulla legittimità o meno dell’utilizzo dei dati di tracciabilità degli spostamenti delle persone (rilevati attraverso la geolocalizzazione del loro smartphone e attraverso l’analisi delle celle telefoniche). Oltre alla Corea del Sud, anche la Germania e Israele stanno facendo passi in questo senso. In Italia, gli unici rappresentati istituzionale a menzionare l’utilizzo dell’analisi dei dati di geolocalizzazione sono stati l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera e l’assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Lombardia, Fabrizio Sala. Ma gli interrogativi rimangono molti.

Zaia: «Picco in Veneto a metà aprile»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il governatore del veneto Luca Zaia

«I nostri modelli matematici di previsione dell’andamento dell’epidemia sono precisi, non sbagliano, sappiamo quella che sarà l’evoluzione da qui a 15 giorni e oltre, e ci danno per il 15 aprile l’apice, dopo di che i numeri di positivi dovrebbero scendere fino ai primi di maggio». A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, certo che il picco dei contagi arriverà a metà aprile. Una data in cui, secondo i modelli utilizzati dalla regione Veneto, ci sarà anche un tasso importante di occupazione dei posti di terapia intensiva.

«Questa è una guerra non convenzionale, ma dobbiamo far capire ai cittadini che qui stiamo in una giungla e stiamo aprendo un nuovo percorso con il machete – ha dichiarato Zaia a Radio24 – Abbiamo solo una bussola, che sono i modelli matematici, abbiamo delle indicazioni, abbiamo grandi professionisti della sanità, ma non abbiamo il ‘libretto di uso e manutenzione” come aiuto».

Riciclare i rifuti in quarantena. Le indicazioni dell’Iss

Con la quarantena stanno cambiando le nostre abitudini sociali. Ma anche quelle domestiche. Se siete positivi o in quarantena obbligatoria l’Iss ha preparato un vademecum per la raccolta rifiuti. In caso siate malati, ovvero risultati positivi al coronavirus, o siate obbligatoriamente a casa, non dovete più differenziare i rifiuti. Plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata vanno gettati nello stesso contenitore, indossando guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani.

Farmaco anti-artrite. Lo scontro tra i medici: «Hanno sperimentato il protocollo senza dirlo a nessuno?»

Tra Napoli e Milano è scontro sul protocollo per la cura del virus tramite un farmaco anti-artrite. Protagonisti, loro malgrado, di questa accesa discussione social sono stati il dotto Paolo Ascierto del Pascale di Napoli, coordinatore del team che ha messo a punto il protocollo sull’utilizzo del Tocilizumab. Una primogenitura su cui Pascale non ammette dubbi. Il riferimento è al professore Massimo Galli, direttore del dipartimento di malattie infettive del Sacco di Milano che nel corso della trasmissione Carta Bianca, su rai tre, ha obiettato: «Non facciamoci sempre riconoscere. Questa cosa viene da sperimentazioni in atto da diverso tempo in Cina».

Operatori sanitari contagiati: percentuale più che doppia rispetto alla Cina

ANSA/FRANCO SILVI | Un medico con uno stetoscopio in una foto d’archivio

Sono saliti a 2.629, ovvero l’8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. Sono i dati dell’Iss rielaborati dalla Fondazione Gimber. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Il «numero di operatori sanitari infetti – afferma all’ANSA – è enorme. L’8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese».

Il toto-previsioni sul picco dei contagi ha senso? Chiediamoci prima come «appiattire la curva»

Wikimedia Commons | Flatten the curve

No, non è possibile pronosticare una data del picco. Contro chi chiede e sventola pronostici si è espresso anche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco in un’intervista a Wired. La domanda giusta sembra piuttosto essere non “quando”, ma “come” potremo «appiattire la curva» dei contagi. Il sistema sanitario può influire nell’appiattire la curva, nella misura in cui, maggiore è il numero dei guariti, tanto più basse saranno le probabilità che avvengano nuovi contagi. Quando la curva supera la capacità di gestire tempestivamente tutti i casi, occorre fare qualcosa per limitare gli spostamenti delle persone.

Iss: in media 8 giorni tra sintomi e decesso, terapia antibiotica la più utilizzata

EPA/Jeffrey Arguedas

Nell’83% dei casi la terapia antibiotica è stata la più utilizzata. E’ uno dei dati che emerge dall’ultimo comunicato diramato dall’istituto Superiore di Sanità. Il documento mostra anche i tempi che trascorrono tra l’insorgenza dei sintomi e il decesso, con un periodo medio di 8 giorni. Dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale sono invece 4 giorni e dal ricovero in ospedale al decesso altri 4 giorni.

«Complessivamente – continua il report – 3 pazienti, e non 12 come era stato indicato in precedenza per un refuso, presentavano 0 patologie (0,8% del campione), 89 (25,1%) presentavano 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25.6%) e 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie».

Bono Vox canta per l’Italia: su Instagram l’inedito dedicato a medici e infermieri

«A chiunque, in questo giorno di San Patrizio, è in difficoltà e continua a cantare». Su Instagram Bono Vox, leader degli U2, dedica una canzone agli italiani e agli irlandesi e a tutte quelle persone in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus. Il frontman della bandirlandese ha interpretato in video un brano inedito dal titolo: «Let your love be known».

Il medico italiano al New York Times: «Mai visto niente di simile»

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari al lavoro

Marco Pavesi è medico anestesista del Policlinico San Donato di Milano. La sua testimonanzia sulla pandemia che è arrivata in Italia è stata pubblicata nella sezione Opinion del New York Times: «Pensiamo sempre alla calamità come qualcosa che accadrà lontano da noi, ad altri molto lontani, in un’altra parte del mondo. È una specie di superstizione. Ma non questa volta. Questa volta è successo qui, a noi – ai nostri cari, ai nostri vicini, ai nostri colleghi». Pavesi spiega anche come secondo lui è destinata ad evolversi l’ondata dei contagi: «Già in tutto il nord Italia i sistemi sanitari sono sottoposti a enormi stress. Gli operatori sanitari sono sfiniti. Man mano che il virus si diffonde, altre regioni si troveranno presto nella stessa situazione».

L’Oms chiede più test. Quando è applicabile il modello Corea del Sud tra tamponi e Big Data?

Ansa | Passeggeri sui mezzi pubblici in Corea del Sud

Pierluigi Lopalco è professore di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Pisa. Open ha chiesto a lui di commentare la nuova tendenza che sembra prendere piede nella guerra al coronavirus: quella di aumentare il numero di tamponi e analizzare anche gli asintomatici. Una strategia seguita dalla Corea del Sud ma sponsorizzata anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. «L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto test, test, test – spiega Lopalco – ma non ha detto test agli asintomatici. Non bisogna fraintendere i messaggi dell’Oms, quello che stiamo facendo oggi in italia, secondo il mio parere, è quello che si può oggettivamente e ragionevolmente fare. E se manteniamo questa strategia riusciremo a rallentare l’epidemia in maniera consistente».

In motorino per le strade deserte di Roma – Il timelapse

Da nord a sud, dalle immagini aeree a quelle su strada. La realtà è solo una: strade e piazze deserte. A Roma le auto ancora in viaggio sono pochissime. Da Via Cavour al Colosseo non c’è quasi nessuno per strada, un silenzio surreale immortalato da un time-lapse che segue la vita romana in questi giorni di emergenza.

Come andare a un concerto senza rischiare il contagio da coronavirus

Fra i tanti professionisti che in questo momento in Italia hanno dovuto fermare il loro lavoro, ci sono anche tutti quelli che lavorano nel settore della musica dal vivo. Musicisti, organizzatori di eventi, fonici, tecnici delle luci ma anche buttafuori, baristi e promoter. KeepOn Live, l’associazione di categoria dei Live Club e Festival italiani, ha organizzato il progetto #StayOn, un unico palco virtuale che tiene vicini gli amanti della musica ai loro locali abituali. «È come una staffetta in cui ci si passa il plettro», spiega Federico Rasetti, presidente di KeepOn.

«Non mettete il pigiama e non fate pause da quattro ore». Consigli (leggeri) dell’Unione europea per lo smart working

L’Unione europea sceglie un tono leggero per spiegare ai suoi dipendenti come lavorare al meglio in smart working: «Vestiti per lavoro: sì, lavorare da casa con i tuoi pigiami può essere bello, ma solo per un breve periodo. Nel tempo, ti renderai conto che questa è una cattiva abitudine e non ti aiuterà a distinguere tra lavoro e vita privata. Nessuno dice di mettersi la cravatta, ma solo di pensare al lavoro, non a dormire …Proprio come faresti in un ufficio, riposati quando ne hai bisogno. Naturalmente, non estenderlo più del necessario solo perché sei a casa. Un pisolino di 4 ore non è una “piccola pausa”». Suggerimenti anche per la dieta: «Non mangiate arrosto alle 4 del mattino».

La strana storia dell’azienda agricola scelta per fabbricare le mascherine anti coronavirus

Open ha analizzato le aziende che hanno vinto gli appalti per la produzione di nuove mascherine. Fra queste una, vincitrice di un lotto per la produzione di oltre 32 milioni di mascherine con un valore complessivo di 12 milioni di euro, non sembra avere molta esperienza in campo sanitario. L’azienda di chiama Biocrea società agricola e dai documenti della Camera di commercio di Milano e Monza sembra proprio questo: una società agricola.

Ibuprofene e coronavirus: ecco cosa dice l’OMS

Il Ministro della Salute francese, Olivier Veran scrive su Twitter che l’assunzione di farmaci antinfiammatori potrebbe aggravare l’infezione nei malati di coronavirus: meglio, per chi ha la febbre, prendere piuttosto il paracetamolo. Secondo un portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Christian Lindmeier, non ci sono studi al merito: il consiglio ai pazienti è di non assumere l’ibuprofene senza aver chiesto il parere del proprio medico, confermando l’invito di Veran di prediligere il paracetamolo.

Coronavirus, i numeri in chiaro. La ricercatrice Colaiori: «Rallenta la richiesta di terapie intensive»

Open | Francesca Colaiori

L’Italia «è il primo Paese al mondo per numero di casi positivi per milione di abitanti, più di 400 ogni milione, la Cina ne ha 60 ogni milione. Ma se confrontiamo i dati di Lombardia e Veneto con quelli delle altre regioni italiane, notiamo un evidente rallentamento nella diffusione dell’epidemia», dice a Open Francesca Colaiori, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr. Le misure di contenimento stanno funzionando, dice. «Le zone dove è stato applicato prima il lockdown mostrano una flessione più accentuata nel numero di contagi». E le previsioni più fosche sulla carenza dei posti in terapia intensiva «sono state scongiurate perché il contagio ha rallentato. Solo le regioni più colpite hanno quasi raggiunto la saturazione».

Codogno, l’infermiera dei giorni più bui: «Aspetto ancora l’esito del tampone»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

Michela Gargiulo è un’infermiera che lavora all’ospedale di Codogno, il comune in provincia di Lodi, ritenuto focolaio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Era accorsa nel lodigiano per aiutare i colleghi in prima linea cui nessuno voleva dare il cambio: «Sono felice di aver dato una mano al mio Paese ma sono arrabbiata perché nessuno, a distanza di settimane, mi ha comunicato l’esito del mio tampone», racconta a Open.

Donne e quarantena

La quarantena in casa – scrive il New York Times – ha (ancora una volta) una ricaduta particolarmente significativa sulle donne, soprattutto se di reddito medio-basso. In tutto il mondo sono ancora le maggiori responsabili della cura dei figli». Lavorare da casa e lavorare in casa vuol dire lavorare praticamente 24 ore su 24, sottolinea Non una di meno. E la problematica viene trattata anche dal decreto “Cura Italia” che mette sul piatto 1,2 miliardi per il voucher baby sitter o, in alternativa, un congedo parentale (per mamme e papà) per le assenze straordinarie di questa fase, pari al 50% della retribuzione.

L’Aifa annuncia la sperimentazione del farmaco per l’artrite

Aifa | Tocilizumab

«Annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide, i dati preliminari sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco», dice Nicola Magrini, direttore Aifa, Agenzia italiana del farmaco, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. Il farmaco Tocilizumab (Actemra o RoActemra) si è rivelato efficace in 24 ore su dei pazienti ospiti dell’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli, un risultato ottimale tanto che la terapia verrà estesa anche ad altri pazienti. Servirebbe a combattere un problema causato dal virus, ossia un eccessiva risposta del sistema immunitario.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Ministero dell’Interno | Un controllo della Polizia di Stato alla stazione Centrale di Milano

C’è un nuovo modulo da compilare per chi deve uscire di casa in questi giorni di emergenza coronavirus, con una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Il nuovo modello per l’autocertificazione è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e oltre a tutte le informazioni richieste in quello precedente bisogna anche di dichiarare di non essere soggetti agli obblighi a cui devono sottostare le persone risultate positive al tampone per il coronavirus. Chi viene trovato fuori casa nonostante sia sotto quarantena per il tampone positivo rischia infatti fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Diminuiti i posti in terapia intensiva? i dati del ministero della Salute dicono altro

In piena emergenza coronavirus uno dei temi più caldi e delicati è quello dei posti in terapia intensiva. Secondo Alessandro Meluzzi, intervenuto a RadioRai, nel 1997 i posti di rianimazione erano quattro volte quelli di oggi. Ma i dati del ministero della Salute sembrano smentire l’affermazione. Si riscontra piuttosto un aumento degli stessi con percentuali di utilizzo in diminuzione.

Uefa: rinviati gli europei al 2021. Champions League ed Europa League potrebbero slittare a luglio

Con una storica decisione la Uefa ha ufficializzato il rinvio degli Europei di calcio al 2021. Il presidente Alexandr Ceferin ha dichiarato che «in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c’è stato un autentico spirito di cooperazione».

E intanto tra Champions League ed Europa League si pensa a come ripartire. Tante le ipotesi sul tavolo tra cui la riapertura tra fine aprile e inizio maggio, o lo slittamento delle fasi finali a luglio.

Le immagini dell’Italia vista dall’alto: un drone cattura le strade svuotate

Un’Italia in lockdown. Strade e autostrade deserte. Immagini che parlano chiaro quelle realizzate tramite un drone e condivise da SkyNews. Con gli italiani costretti in casa, bar, ristoranti e attività chiuse le strade della Penisola vivono in un silenzio surreale.

Ricciardi cita l’Oms: «Test, test, test»

«Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: test, test, test». Le parole dell’Oms di ieri, dopo l’appello del massimo organo mondiale di sanità ad aumentare il numero di tamponi per identificare quanti più possibile positivi asintomatici, è stato rilanciato su Twitter da Walter Ricciardi, consulente dell’Oms ed ex direttore dell’Iss. «Testate ogni caso sospetto di coronavirus – scrive l’Oms – se positivo, isolateli e scoprite i loro contatti stretti degli ultimi due giorni, per testare anche loro».

La truffa del vaccino contro il coronavirus

Un volantino in Veneto pubblicizzava la vendita di un vaccino contro il coronavirus al costo di 50 euro. A diffonderlo era stato un cittadino rientrato dalla Svizzera, e poi denunciato a seguito della scoperta della truffa da parte della polizia locale di Vittorio Veneto. Il vaccino, secondo il testo riportato sul volentino, sembrava essere stato creato in Australia e che l’unico a ottenerlo era stata la Svizzera.

Cos’è l’area Schengen e cosa cambia ora per chi vive in Europa

Epa/Clemens Bilan | Ursula von der Leyen

Lunedì 16 marzo la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato la sospensione del Trattato di Schengen, con il blocco di 30 giorni ai viaggi non improrogabili: «Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue». E ora? Cosa cambia di fatto per chi vuole, o si deve, ancora spostare nei Paesi coinvolti in questo trattato? La nostra guida all’Europa senza Schengen.

Sospeso per 30 giorni lo Spazio Schengen

Epa/Christophe Petit Tesson | Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia le nuove misure in diretta video

Lo Spazio Schengen verrà sospeso, almeno per 30 giorni. Ad annunciarlo è stato il presidente della Repubblica francesce Emmanuel Macron, in diretta video. Lo ha annunciato insieme a tutta una nuova serie di disposizioni che replicano per la Francia il modello utilizzato dall’Italia per arginare la diffusione del coronavirus. L’accordo di Schengen è stato firmato per la prima volta nel 1985 e garantisce la libera circolazione delle persone tra 22 Paesi dei 27 che fanno parte dell’Unione Europea. A chiunque si trovi all’estero verrà comunque permesso di rientrare nel suo Paese d’origine. Rimane attiva invece la circolazione libera delle merci.

Laurea in medicina diventa abilitante

Ansa| Il ministro dell’ Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

La Laurea in Medicina diventa definitivamente abilitante alla professione medica. Lo stabilisce il decreto “Cura Italia” approvato oggi. Il ministro dell’Università Gaetano Manfredi ha commentato: «Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese. Cogliamo questo momento di difficoltà per adeguarci per sempre e con positività anche alle esigenze di una società che cambia».

I numeri del contagio in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, rileva che i dati sul contagio diffusi oggi dalla Protezione Civile che «la crescita esponenziale, sia a livello nazionale sia in Lombardia, la regione che sta trainando il trend di tutto il Paese, pare essere finita. È da quattro giorni che stiamo notando il discostamento dalla curva esponenziale». «Bisognerà continuare a mantenere il lockdown – continua Sestili in una video intervista a Open -, e non solo al Nord. Perché se guardiamo i grafici delle singole province, notiamo che i migliori risultati di contenimento provengono dalle prime zone rosse. Questi segnali positivi ancora non li vediamo nelle regioni del Centro-Sud: le misure di contenimento hanno bisogno di un po’ di tempo per funzionare».

Medicalfacts: ecco quanto resiste il virus sui materiali

Ansa | Il virologo Roberto Burioni

Il sito MedicalFacts del virologo Roberto Burioni ha diffuso una studio che cerca di fare chiarezza su uno dei temi più discussi a proposito del contagio da coronavirus: cioè la persistenza del virus stesso sui materiali, In particolare fra gli altri aspetti, lo studio rileva che i materiali più “inospitali” per il virus sarebbero il rame e il cartone con un dimezzamento della capacità infettiva in meno di due ore per il primo materiale e entro 5 ore abbondanti nel caso del secondo.

Più lunga la persistenza sulle altre due superfici. Sull’acciaio inossidabile, ad esempio, la carica infettante risultava dimezzata solo dopo circa 6 ore, mentre ne erano necessarie circa 7 per dimezzarla sulla plastica. L’azzeramento dell’infettività arriva però dopo almeno 48 ore per l’acciaio e 72 per la plastica. Il rischio, quindi, diminuisce notevolmente al passare delle ore ma non si annulla se non dopo qualche giorno.

Le misure del governo a sostegno del lavoro

Ansa, Angelo Carconi | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Ecco tutte le misure prese del governo a sostegno del lavoro per gestire l’emergenza coronavirus:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

cassa integrazione in deroga;

congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi;

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La rabbia degli infermieri: «Vogliamo sapere quanti dei nostri sono stati infettati»

Ansa | Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, sindacato degli infermieri

Antonio De Palma, infermiere e presidente di Nursing Up, sindacato di categoria, accusa il governo e la protezione civile di non aver raccolto le richieste dei sanitari. E attacca, parlando a Open, duramente il modo in cui è stata gestita l’emergenza: «Capisco l’affanno, ma ci sono cose che non possono passare inosservate. Quello che sta succedendo in Italia con gli infermieri grida vendetta. In una società che si qualifica come civile, in un sistema sanitario come il nostro che si fregia di essere tra i migliori al mondo, e io sono d’accordo, com’è possibile che ci troviamo ad affrontare la battaglia contro il coronavirus senza avere i dispositivi di protezione individuale? Com’è possibile che con questa disorganizzazione si faccia soltanto appello al senso civico della gente?», si chiede De Palma.

Mascherine fai da te: sono una buona idea?

Ansa

Abbiamo intervistato Alice Ravizza, del Politecnico di Torino, ingegnera biomedica ed esperta delle relative normative e certificazioni, la quale ci conferma che il loro utilizzo ha senso per chi è già malato. Se invece si volessero comunque utilizzare, magari presumendo di essere asintomatici, è bene ricordare che quelle regolamentari sono le più indicate.

Il coronavirus si trasmette dall’asfalto?

Sicuramente come altri coronavirus, SARS-CoV2 è piuttosto resistente su determinate superfici. Si ipotizza che possa permanere attivo fino a nove giorni. Questa informazione è tuttavia irrilevante. La trasmissione avviene tra persone, attraverso l’aerosol che emettiamo conversando, starnutendo o tossendo.

Sicuramente le operazioni di sanificazione di strade e piazze è sensata. Tuttavia la trasmissione dall’asfalto, mediante le suole delle scarpe è piuttosto improbabile. Mentre se si toccano superfici contaminate da gocce di saliva, il rischio è potenzialmente più elevato, specialmente se non si seguono determinate precauzioni, come lavarsi le mani frequentemente ed evitare di toccarsi il volto.

Al Jazeera spiega come capire se è Covid-19 o normale influenza

Riprendendo le informazioni contenute in un report della divisione cinese dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Al Jazeera ha diffuso un infografica per capire quando i sintomi legati al nostro apparato respiratorio possono segnalare una sindrome influenzale nata dal coronavirus e quando invece si tratta di normale influenza o semplici allergie.

Galli, il primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Un unico caso in Germania ci ha infettato»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato a Cento Città su Radio1 come l’epidemia si è diffusa in Italia: «Un agghiacciante unico caso di una persona che si è infettata a Monaco di Baviera da una signora cinese. È questa la sventura che ha colpito tutta la cosiddetta prima zona rossa. Tutta l’epidemia viene da lì». A nulla quindi sono servite le misure prese dal Governo: «Questo ha consentito al virus di espandersi in 4 settimane. Nonostante siamo stati i primi a chiudere i voli dalla Cina, siamo stati presi alle spalle da un contagiato tedesco».

L’appello degli scienziati: restrizioni e divieti dovranno proseguire oltre il 3 aprile

«Fine del problema in Italia tra maggio e giugno». Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano prevede in un’intervista a Il Messaggero che in Italia l’emergenza coronavirus continuerà ad andare avanti, ben oltre quel limite del 3 aprile che è stato definito nel decreto che ha trasformato tutta Italia in una zona rossa. E con lui sono d’accordo molti altri scienziati, pareri che l’Huffington Post ha riportato in un articolo. D’accordo con Pregliasco sono anche Silvio Garattini, fondatore dell’istituto Mario Negri: «Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio. Atteniamoci alle disposizioni».

La mamma medico: «Non vedo mio figlio da settimane, stiamo crollando»

Ansa, Matteo Bazzi | Foto scattata all’Ospedale Sacco di Milano

«Quando sei stanchissimo e vedi arrivare tante ambulanze, sai che i posti sono a limite, cominci a cedere». Federica Pizzaretti ha 37 anni ed è un medico dell’ospedale di Cremona. In un’intervista a la Repubblica spiega che la situazione del personale sanitario sta diventando sempre più difficile da gestire. I turni sfiancati, il carico di lavoro eccessivo e l’impossibilità di vedere i parenti comincia davvero a segnare le giornate di medici e infermieri: «Stiamo crollando. Ora abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Il bacio a mio figlio lo mando con il pensiero, ma è difficile. C’è un neurochirurgo che non vede i figli da tre settimane. È tutto cambiato»

Le preghiere di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso

Ufficio Stampa Vaticana | Papa Francesco percorre Via del Corso a Roma a piedi

Nel pomeriggio Papa Francesco ha lasciato San Pietro per recarsi in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha rivolto una preghiera all’icona della Vergine Salus populi romani. Successivamente il Pontefice ha percorso a piedi un tratto di Via del Corso, come pellegrinaggio, raggiungendo la Chiesa di San Marcello al Corso. Qui il Pontefice ha pregato per la fine della pandemia di coronavirus dinanzi al Crocefisso portato in processione dai romani durante la peste del 1522. A renderlo noto è il direttore della Stampa Vaticana Matteo Bruni.

Brusaferro (Iss): «No a tamponi a tappeto. Il virus può sopravvivere sulle superfici anche alcuni giorni»

Ansa, Giuseppe Lami| Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

«Abbiamo dati sperimentali che mostrano come il coronavirus possa sopravvivere da alcune ore a qualche giorno su superfici diverse, non esposte a pulizia o disinfezione, sole e pioggia. La migliore prevenzione alla trasmissione attraverso superfici è lavarsi le mani di frequente». A dirlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, a margine della conferenza stampa quotidiana per la presentazione dei dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

Circa la richiesta dell’estensione a tappeto dei tamponi, come sta accadendo in Veneto, il presidente dell’Iss ha risposto: «Siamo inseriti in un contesto internazionale e abbiamo una continua collaborazione con l’Oms. Il fatto che altri Paesi europei adottino nostre stesse misure dà anche la dimensione che è estremamente importante essere coordinati in questo senso. Il parere del comitato tecnico scientifico è quello espresso a livello internazionale».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Brusaferro (Iss): «Tamponi di massa? Ci atteniamo a regole»

Prof. Galli: «Prepariamoci alla battaglia di Milano»

Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano

«La battaglia si vince sul campo, si vincerà anche negli ospedali nella misura in cui riusciremo a fermare la marea sul campo. Questo è un punto fondamentale e avremo una battaglia di Milano». A dirlo è il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a Che Tempo Che Fa. «Sto parlando dell’area metropolitana dove le avvisaglie di infezione sono sempre più evidenti – prosegue il professor Galli – È inutile illuderci: dobbiamo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa con il massimo dell’efficienza». «Dobbiamo trovare una maniera per stare vicino alla gente. Noi come sistema sanitario, noi come Paese», chiosa infine il responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco.

Il Coronavirus sopravvive 9 giorni sull’asfalto? – Il falso messaggio audio che circola su WhatsApp

WhatsApp & Asfalto.

Circola su WhatsApp un messaggio audio in cui un presunto medico consiglia di usare un solo paio di scarpe per uscire di casa, poiché uno studio avrebbe dimostrato che SARS-CoV2 potrebbe «sopravvivere» fino a nove giorni sull’asfalto. Tuttavia la persistenza del virus nell’asfalto è pressoché irrilevante, dal momento che difficilmente potrà avvenire un contagio dalla suola delle scarpe. Attualmente non risultano né evidenze né prove scientifiche che diano fondamento a tale ipotesi. Tuttavia, resta valido il consiglio di lavarsi le mani spesso, di non toccarsi bocca/naso/occhi con le mani sporche e, più in generale, di osservare elevate norme di igiene personale e pubblica.

Dieci videogiochi da recuperare assolutamente durante la quarantena

Libri, musica, serie tv, sport, ma anche videogiochi. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus può essere un buon momento per scoprire o per rispolverare vecchi videogiochi, sia per pc, sia per console, sia per smartphone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: noi di Open ne abbiamo scelti dieci per tenervi compagnia durante queste interminabili giornate.

Ricciardi: «Evento che cambierà il mondo»

Ansa, Ciro Fusco | Un primo piano di Walter Ricciardi.

«Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il ‘dopo’, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi»: lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.

“Le parole del Coronavirus”: i vocaboli cruciali per comprendere il coronavirus scelte da Treccani in collaborazione con l’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha presentato oggi il progetto “Le parole del Coronavirus”. Un vocabolario dell’epidemia a disposizione di docenti e studenti «per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19 (Coronavirus disease 2019). Per ciascuna di essa è fornita la definizione del Vocabolario on line Treccani». Tra i vocaboli presenti: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress e, ovviamente, virus.

Dieci esercizi da fare per allenarvi in casa durante la quarantena

Palestre chiuse, parchi chiusi, corsette vietate, così come le semplici passeggiate. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus rischia di colpire non solo gli amanti del fitness, ma tutte le persone. Esistono tuttavia diversi esercizi non solo per tenersi in forma, ma anche per preservare la postura corretta, buoni livelli di circolazione sanguigna e, perché no, far passare un po’ di tempo durante queste interminabili giornate. Abbiamo raccolto dieci esercizi molto semplici, alla portata di (quasi) tutti. Per chi non è abituato a svolgere attività fisica è consigliabile eseguirli in modo progressivo, facendo massima attenzione a non ottenere l’effetto contrario, ossia il farsi male. Non è il assolutamente momento adatto.

Tirocini extra curriculari ai tempi del coronavirus: cosa succede?

Chiuse scuole e università, sospesi gli stage curriculari, cosa ne sarà dei tirocini extra-curriculari interrotti dall’epidemia di coronavirus? Attualmente la scelta è delegata alle singole Regioni e, in parte, alle singole aziende. Attualmente i tirocini extra-curriculari sono sospesi in Puglia, Sardegna, Sicilia e Campania. Il loro proseguimento resta discrezionale in regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto o la Lombardia, attualmente il principale focolaio dell’epidemia. In questi casi la scelta è ulteriormente delegata alle singole aziende che possono richiedere di applicare la sospensione dei tirocini nei periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, o possono fare ricorso allo smart working, o al lavoro agile o da remoto.

I video dei flash mob per applaudire medici e infermieri

Era stato organizzato tutto per oggi, 14 marzo, alle 12. Le istruzioni per il flash mob diffuso in tutta Italia erano semplici: affacciarsi alla finestra o sul balcone e iniziare un lungo applauso per ringraziare a distanza medici, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari in prima linea per l’emergenza coronavirus. In molti sui social hanno condiviso il video del risultato Se ve lo siete perso, noi ne abbiamo raccolti un po’.

Cosa dice davvero la “profezia di Bill Gates”

Sui social in questi giorni si sta diffondendo parecchio il video dell’intervento di Bill Gates al format di conferenze TED del 2015. Poco più di otto minuti in cui il fondatore di Microsoft spiega che la prossima minaccia per il mondo non sarà una bomba atomica ma un pandemia. Il video ha fatto fiorire diverse teorie del complotto. Teorie che abbiamo noi di Open abbiamo smontato in questo fact checking.

Da non perdere:

Brusaferro (Iss): «Non interrompere le donazioni di sangue»

Ansa, Riccardo Antimiani | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

A margine del punto quotidiano della Protezione Civile sulla progressione dell’epidemia di SARS-CoV-2 in Italia, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato un appello affinché non si interrompano le donazioni di sangue. «In questa fase – ha spiegato Brusaferro – è importante che non si interrompano le donazioni. Vorrei fare un appello a tutti i donatori, alle persone generose. È una pratica importante».

Brusaferro (Iss): «I pazienti morti hanno una media di 80,3 anni. 1/4 sono donne»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato altresì conto dell’età media dei pazienti deceduti in Italia. «I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti – ha spiegato il presidente Brusaferro – i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni: 80,3: le donne sono il 25,8%. L’età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità è tra gli 80 e gli 89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Esa, il blocco ha ridotto l’inquinamento nel Nord Italia

ESA | Le immagini satellitari che rilevano l’abbassamento delle emissioni di

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non lasciano dubbi. Così come accaduto in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici dopo le misure adottate dalla Repubblica Popolare per contenere il contagio da coronavirus, anche sull’Italia settentrionale si sta profilando una situazione simile. L’Esa ha infatti dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia.

«Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea.

Dieci serie tv da vedere durante la quarantena

In queste giornate di quarantena in casa a causa del coronavirus c’è chi lavora, chi studia, chi legge, chi si intrattiene ascoltando musica, cucinando, guardando film e serie tv. Per far fronte a questa routine scombussolata oggi Open ha selezionato 10 serie tv per intrattenervi durante queste giornate e serate.

“La mia quarantena”: i racconti e le foto inviate a Open da lettori e lettrici

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo: è così che state trascorrendo le vostre giornate di “quarantena” in casa, per evitare il diffondersi del coronavirus e l’aumento dei contagi. Open ha raccolto le vostre testimonianze, così da poter condividere le proprie “strategie di sopravvivenza” con tutti gli altri.

Link utili

Il parere degli esperti

Leggi anche: