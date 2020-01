Sanremo 2020, oggi il vertice in Rai sul caso Rula Jebreal: verso il sì all’Ariston, ma se «parla solo di donne»

Previsto per oggi l’incontro tra Salini, Amadeus e De Stantis

Dai social alla politica, ora il caso della giornalista Rula Jebreal italo-palestinese sarà discusso anche nel corso di un vertice tra l’ad Rai Fabrizio Salini, la direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, e il conduttore di Sanremo 2020 Amadeus.

Sarebbe stata De Santis a porre il veto sulla presenza della giornalista in seguito alle polemiche scoppiate sui social. Salini però potrebbe rivalutare la decisione. «In Rai non si censura nessuno», continua a rispondere a chi gli ha chiesto in queste ore chiarimenti sulla vicenda.

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Salini sarebbe pronto ad aprire le porte dell’Ariston alla giornalista, ma a una condizione: che si parli davvero della violenza sulle donne e non di politica.

Oggi 7 gennaio, vertice tra l’ad Fabrizio Salini, Amadeus e Teresa De Stantis che secondo alcune indiscrezioni avrebbe posto il veto sul nome della giornalista proprio sugli ospiti del Festival di Sanremo. Un incontro in cui verranno discusse appunto “le proposte della direzione artistica”.

Intanto sono usciti i nuovi nomi di ospiti che parteciperanno al Festival. Mentre per quando riguarda la rosa di donne che affiancheranno Amadeus, al momento sembrano essere sicure Diletta Leotta, Antonella Clerici, le due giornaliste Rai Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Potrebbe esserci anche la compagna di Ronaldo, Georgina.