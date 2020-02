Sanremo, l’ad Salini: «Inappropriata la frase di Amadeus. Chiediamo scusa per l’errore»

«Quando si fa un errore bisogna riconoscerlo, senza girarci intorno». A fare mea culpa é l’ad Rai Fabrizio Salini, in una lettera indirizzata all’Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità.

Salini torna sulla polemica generata dalle parole di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020, al via martedì, in cui aveva detto di aver scelto Francesca Sofia Novello – attuale compagna del pilota Valentino Rossi – per essere una donna che sa stare un passo indietro rispetto al suo uomo. Il giudizio del presentatore ha provocato diverse polemiche.

Una frase che Salini definisce «inappropriata» e che «ha generato il sospetto che, per usare le vostre parole», il servizio pubblico «promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso».

L’ad ha tenuto però a precisare che, nonostante lo scivolone del presentatore del Festival, é tuttavia necessario non dimenticare «ciò che la Rai sta facendo, al festival di Sanremo e in tutta la sua programmazione, per veicolare una corretta rappresentazione dell’immagine delle donne e della doverosa promozione della parità».

«In ogni caso l’ampio dibattito di questi giorni – sottolinea Salini – rappresenta un’opportunità che la Rai deve saper utilizzare per migliorare il suo dialogo con il pubblico di utte le generazioni con l’obiettivo di includere e non escludere».

