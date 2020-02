Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2020, e il mosaico del cast sta per venire definitivamente alla luce. Riguardo agli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston, il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus ha confermato la presenza fissa, per tutte e cinque le serate, di Tiziano Ferro (che devolverà il suo cachet a 5 associazioni benefiche) e di Fiorello.

Gli ospiti italiani

Tra gli ospiti italiani confermati ci sono anche Roberto Benigni, (6 febbraio), Massimo Ranieri (che duetterà il 6 febbraio con Tiziano Ferro e Mika) e Johnny Dorelli (venerdì 7 febbraio). E se per la prima serata Amadeus aveva annunciato la presenza di Salmo, il rapper ha successivamente dato forfait, spiegando: «Non me la sento, mi sentirei a disagio».

Al posto di Salmo, nella serata inaugurale del 4 febbraio, ci sarà la vincitrice del Festival 2012 e la co-conduttrice di Sanremo 2015 (con Carlo Conti) Emma Marrone, per la prima volta ospite della kermesse, che porterà sul palco dell’Ariston un brano tratto dal suo ultimo album Fortuna e un medley dei suoi più amati successi.

Dopo una lunga trattativa è stata confermata per la serata inaugurale del 4 febbraio la presenza di Al Bano e Romina Power (accompagnati dalla figlia Romina Jr Jolanda) che si esibiranno sulle note dell’inedito Cogli l’attimo, scritto da Cristiano Malgioglio.

«Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla settantesima edizione del Festival di Sanremo il 4 febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo “Raccogli l’attimo” scritto con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che dà il via al nuovo album omonimo. E inoltre ci sarà una grande sorpresa», ha annunciato Romina Power all’Ansa.

Nella terza serata di mercoledì 5 febbraio sono stati aggiunti a sorpresa gli ospiti d’onore Gigi D’Alessio e Zucchero, che porteranno sul palco dell’Ariston i loro più grandi successi e nuovi inediti. «È con grande orgoglio e soddisfazione che vi comunico che mercoledì sarò ospite di #Sanremo2020. Sono passati 20 anni da Non dirgli mai e l’emozione è ancora più forte. Vi prometto che mentre canterò penserò a voi che siete stati la mia forza ed il mio coraggio. A mercoledì», ha annunciato il cantautore neomelodico. Più telegrafico l’annuncio di Zucchero: «Si accende il buio…Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio».

Grande attesa e fermento anche per la reunion dei Ricchi e Poveri che, a distanza di 50 anni dalla partecipazione a Sanremo con La prima cosa bella (classificatasi seconda nel 1970) tornano sul palco dell’Ariston nella loro formazione originale: Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena (che aveva lasciato il quartetto nel 1981).

Per la serata di venerdì 7 febbraio, quarta serata della Kermesse, è stata altresì annunciata la presenza della regina del rock italiano, Gianna Nannini, che si esibirà con alcuni estratti dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e presenterà un medley dei suoi storici successi. A seguire anche il rapper Ghali salirà sul palco dell’Ariston in veste di super ospite, e regalerà al pubblico un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album DNA.

Per la finalissima, invece, è atteso sul palco Biagio Antonacci che, oltre al classico medley dei suoi successi, presenterà anche Ti saprò aspettare, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album Chiaramente visibili dallo spazio.

Ma le sorprese potrebbero non essere ancora finite qua: è ancora in dubbio la presenza durante la serata finale di Ultimo.

Le star del cinema

Sul palco saranno presenti anche i membri del cast di due film italiani con protagonisti molto amati dal pubblico di tutte le età. Da un lato quello de Gli anni più belli di Gabriele Muccino, con Emma Marrone, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, che salirà sul palco dell’Ariston il 4 febbraio.

Dall’altro il cast de La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi, con Christian de Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi, che farà la sua comparsa durante la serata finale dell’8 febbraio.

Gli ospiti internazionali

Confermati invece tutti gli ospiti internazionali. Sono attesi per la serata del 6 febbraio l’amatissimo ex giudice di X Factor Italia Mika, e il cantautore scozzese Lewis Capaldi. Durante la serata del 7 febbraio, Per la serata di venerdì 7 febbraio, quarta serata della Kermesse, è stata altresì annunciata la presenza della regina del rock italiano, Gianna Nannini, che si esibirà con alcuni estratti dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e presenterà un medley dei suoi storici successi. A seguire la pop star inglese di origini albanesi-kosovare Dua Lipa.

Ospite della serata finale anche il duo cubano vincitore di ben tre Latin Grammy Awards: i Gente de Zona. Alexander Delgado e Randy Malcom si esibiranno durante la serata finale del Festival con un medley della hit mondiale Bailando (prodotta assieme a Enrique Iglesias) e del singolo La Gozadera (prodotto con Mark Anthony), accompagnati dal corpo di ballo della Rai.

Tutti gli ospiti serata per serata

Prima serata

Emma Marrone;

Al Bano e Romina Power;

il cast de Gli Anni più belli di Gabriele Muccino (oltre a Emma Marrone saranno presenti Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria).

Seconda serata

Zucchero

Gigi D’Alessio

I Ricchi e Poveri, in formazione originale di quartetto, con Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena.

Terza serata

Roberto Benigni;

Massimo Ranieri (che duetterà con Tiziano Ferro su Perdere l’amore);

Mika e il cantautore scozzese Lewis Capaldi.

Quarta serata

Gianna Nannini;

Johnny Dorelli;

Ghali;

la star internazionale della musica pop Due Lipa.

Quinta serata (la finalissima)