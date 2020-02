Fischio d’inizio stasera, 4 febbraio, per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, in diretta – e in eurovisione – dal teatro Ariston della città dei fiori. A guidare la manifestazione musicale nello strepitio della prima puntata, come già annunciato nelle settimane scorse, ci sarà il conduttore Amadeus.

La scaletta della prima serata

I Big (Campioni)

Sarà Irene Grandi ad aprire la gara di questa sera che prevede l’esibizione dei primi 12 Big – che per l’edizione di quest’anno si chiameranno “Campioni” – in lista (in ordine di esibizione):

I Giovani (Nuove proposte)

Ad unirsi alle vecchie glorie della canzone italiana, anche quattro nuove proposte:

Domani, invece, si esibiranno i restanti 12 Big e le altre 4 nuove proposte.

La giuria

Per il primo appuntamento con il Festival, i 12 “Campioni” che corrono per il podio della canzone italiana, verranno giudicati dalla sola giuria Demoscopica – un campione di 300 «abituali fruitori di musica». Al termine della puntata, verrà stilata una prima classifica parziale, che sarà integrata con le esibizioni della serata successiva. Per la sezione “Nuove proposte” si esibiscono in «sfide dirette» i primi quattro artisti divisi in coppie, giudicati sempre dalla giuria Demoscopica. Non ci sarà una classifica parziale, ma l’esclusione di due cantanti. I restanti accedono alla gara della quarta serata.

Vallette e co-conduttori

Ad affiancare Amadeus nel difficile compito di trainare il carrozzone sanremese sino a tarda serata, ci saranno anche Fiorello e Tiziano Ferro. A loro, in realtà, il compito di fare da spalla al presentatore per tutte e cinque le serate sanremesi, come ospiti fissi. Per questa prima sera ci saranno anche la conduttrice sportiva Diletta Leotta e la giornalista Rula Jebreal che leggerà un brano contro la violenza sulle donne. L’argomento sarà l’assist perfetto per l’intervento atteso successivamente, quello di Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato.

Gli ospiti della prima serata

Ad animare lo slalom tra un cantante ed un altro, ci saranno diversi ospiti, tra gli altri:

Al Bano e Romina : coppia storica della musica nostrana, calcheranno il palcoscenico dell’Ariston cantando un brano scritto appositamente da Cristiano Malgioglio;

: coppia storica della musica nostrana, calcheranno il palcoscenico dell’Ariston cantando un brano scritto appositamente da Cristiano Malgioglio; a seguire, il cast dell’ultima fatica cinematografica di Gabriele Muccino, Gli anni più belli: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Emma Marrone. Quest’ultima si diletterà in un brano tratto dal suo ultimo album Fortuna e in un medley dei suoi più grandi successi.

Leggi anche: