Sanremo, la risposta definitiva di Rula Jebreal: «Contraddittorio sulla violenza contro le donne? No a uno stupratore sul palco»

L’ultima definitiva replica alle tante polemiche hanno preceduto il suo arrivo sul palco dell’Ariston, Rula Jebreal la scaglia a poche ore dall’inizio del 70mo Festival di Sanremo. A chi nelle scorse settimane ha lamentato l’assenza di un contraddittorio durante il suo intervento, la giornalista ha risposto: «Un contraddittorio per la violenza contro le donne? È una questione logica: significherebbe portare uno stupratore sul palco, un uomo che ha ammazzato una donna. Non credo che vorremmo vedere una cosa del genere».

«In Italia – ha aggiunto – sono state stuprate sei donne in una settimana: è un’emergenza che riguarda tutto il Paese. È giusto occuparsi del coronavirus, ma dell’emergenze femminicidio dovremmo parlare tutti i giorni, non è una questione marginale».

Nel suo intervento previsto per la prima serata del Festival, Jebreal ha anticipato che parlerà di quella che ha definito «un’emergenza nazionale, ma anche internazionale. Molte donne vengono messe in prigione solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita. È un tema apartitico, culturale, importante».

