Sanremo 2020, la Rai blinda Junior Cally: «Canta situazioni estreme, ma non significa che le condivide»

La presenza di Junior Cally per la seconda serata di Sanremo non è in discussione. A ribadirlo sono i vertici della Rai nella risposta ad alcuni parlamentari della Commissione di Vigilanza Rai che avevano contestato la presenza dell’artista, dopo le polemiche scatenate nei giorni scorsi da alcuni versi crudi ed espliciti di un brano del 2018.

Junior Cally, che sarà in gara con No grazie: «è un rapper nato nei sobborghi di Roma, che ha fatto un percorso di vita indubbiamente non facile – riporta la lettera – e ha utilizzato il linguaggio proprio di questo genere per ricostruire nelle sue canzoni precedenti un quadro comune a tante periferie del mondo, una gioventù esasperata e violenta perché cresciuta in situazioni estreme. Il cantare queste situazioni non significa necessariamente dunque, è bene ribadirlo, che l’artista condivida i comportamenti o i pensieri che descrive nei suoi testi».

Nella risposta della Rai si ricorda poi che «il regolamento vieta agli artisti durante la manifestazione di rendere dichiarazioni contrarie alle disposizioni del codice etico di Rai. Anche questa regola non è invocabile nel caso di specie in quanto la porzione del brano incriminato non è stata ribadita dall’artista nei tempi recenti ma, al contrario, quest’ultimo ha rilasciato dichiarazioni che ne hanno circoscritto la portata».

