Tra musica, ospitate e sorprese, il Festival di Sanremo giunge alla terza serata. Questa sera, 6 febbraio, sul palco in compagnia del conduttore Amadeus vedremo di nuovo Tiziano Ferro. Assente, invece, Fiorello che ha deciso di prendersi un giorno di pausa ma che in realtà potremo seguire – per gli impavidi della notte – durante la diretta de L’altro festival condotto da Nicola Savino.

Ospiti e nuove co-conduttrici

Le donne che affiancheranno Amadeus saranno, per l’occasione, la conduttrice televisiva e radiofonica albanese Alketa Vejsiu e la fidanzata di Ronaldo Georgina Rodriguez. Super ospiti: Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni e il cast de L’amica geniale. Questa è la serata dei duetti: si esibiranno tutti e 24 i Big – o “Campioni”, come vuole la nuova edizione – portando una cover di uno dei successi più rappresentativi della storia del Festival, anche duettando.

Giuria e voto

Il regolamento definisce, quelle di stasera: «Canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival». La serata inciderà sulla gara, a differenza della passata edizione. A votare in questa occasione sono i membri dell’Orchestra, per andare a formare una nuova classifica.

Cantanti in gara

La lista dei 24 duetti cui assisteremo stasera – l’ordine non è quello definitivo della scaletta ufficiale.

Anastasio e la Pfm – Spalle al muro

Piero Pelù – Cuore matto

Giordana Angi e i Solis String Quartet – La nevicata del ’56

Diodato e Nina Zilli – 24 mila baci

Francesco Gabbani – L’italiano

Bugo e Morgan – Canzone per te

Elodie e Aeham Ahmad – Adesso tu

Elettra Lamborghini e Myss Keta – Non succederà più

Raphael Gualazzi e Simona Molinari – E se domani

Alberto Urso e Ornella Vanoni – La voce del silenzio

Marco Masini e Arisa –Vacanze romane

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

Michele Zarrillo e Fausto Leali – Deborah

Rita Pavone e Amedeo Minghi – 1950

Tosca e Silvia Perez Cruz – Piazza grande

Achille Lauro e Annalisa – Gli uomini non cambiano

Irene Grandi e Bobo Rondelli – La musica è finita

Le Vibrazioni e Canova – Un’emozione da poco

Levante, Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più

Junior Cally e i Viito – Vado al massimo

Paolo Jannacci e Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima

Pinguini Tattici Nucleari – Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Rancore, Dardust e La rappresentante di lista – Luce (tramonti a Nord Est)

Riki e Ana Mena – L’edera

