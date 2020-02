Sanremo, Junior Cally risponde a Gessica Notaro: «Io sto con lei: ma c’è chi non vuol capire il rap»

«Sono dalla parte di Gessica» Notaro, dice il rapper Junior Cally, contestato ieri dalla donna vittima di un’aggressione con l’acido dal suo ex nel 2017. Lo scontro tra i due dietro le quinte del Festival di Sanremo continua il giorno dopo gli attacchi partiti verso l’artista romano per il suo vecchio brano, Streghe. «Deve essere chiaro – dice Junior Cally – che io sono totalmente contrario a ogni tipo di violenza, compresa quella alle donne. Bisogna separare fiction e realtà – ha aggiunto – il linguaggio rap fa fatica a essere capito o non vuole essere capito».

Poche ore prima dell’esibizione del rapper ieri, Gessica Notaro aveva colpito il rapper durante una conferenza stampa: «Entrambi indossiamo una maschera. Ma lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per rimediare ai danni della violanze subita». Il giorno dopo, la showgirl riminese ribadisce punto per punto la sua posizione: «Ho un ruolo in questa società e ho dovuto prendere una posizione e l’ho fatto, penso nella maniera più corretta possibile».

