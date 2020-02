Sanremo 2020, è la serata delle cover e dei duetti. Attesa per Mika ospite e per l’esibizione di Benigni

Dopo una seconda serata da record di ascolti, la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 è interamente dedicata alle cover. I 24 big della musica italiana in gara all’Ariston reinterpretano i successi della storia di Sanremo insieme agli ospiti. Tra gli ospiti, Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo dopo nove anni dall’ultima esibizione. Grande attesa per la sua performance di questa sera – che dovrebbe durare 40 minuti – e qualche polemica sul suo cachet. Anche Mika sarà sul palco dell’Ariston. L’artista libanese è un altro super ospite della serata: accenderà l’atmosfera del teatro con i suoi successi dance.

«Benvenuti alla terza serata»

La terza serata comincia a ritmo serrato con le esibizioni dei cantanti in gara dopo le polemiche relative alle serate precedenti sugli orari slittati rispetto alla scaletta in programma. Dopo la prima carrellata di tre esibizioni, entra in scena Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, vestita con abito lungo chiaro tempestato di paillette. Amadeus è così in imbarazzo che stenta a spiccicare parola. Poi si toglie una sciarpa bianca che indossava per lo show e mostra – sotto lo smoking di velluto nero – una maglia della Juventus.

«È la più bella camiseta del mondo», scherza Georgina Rodriguez che lo invita a spogliarsi della giacca. Dunque il conduttore, tifoso interista, si toglie la giacca e sotto mostra la maglia della Juve, ma solo sul davanti. La maniche e il retro sono infatti nerazzurre. Sulla schiena di Amadeus il nome dell’attaccante dell’Inter Lukaku. Intanto, Cristiano Ronaldo entra all’Ariston a serata iniziata e prende posto in prima fila.

ANSA/ETTORE FERRARI

Esibizione di gran «classe» quella di Raphael Gualazzi che, seduto in smoking al pianoforte, canta e incanta con E se domani eseguita insieme a Simona Molinari, vestita con un lungo abito bianco. Elegantissimi si sorridono a fine brano e ammiccano mentre lui le dona un fiore bianco. Il profilo Twitter ufficiale di Sanremo raccoglie il momento e lo condivide col suo pubblico.

ANSA/ETTORE FERRARI

La scaletta della serata

I duetti per le cover sono così assortiti:

Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah (Fausto Leali e Wilson Pickett, 1968)

Junior Cally con i Viito – Vado al massimo (Vasco Rossi, 1982)

Marco Masini con Arisa – Vacanze romane (Matia Bazar, Sanremo 1983)

Riki con Ana Mena – L’edera (Nilla Pizzi e Tonina Torrielli, 1958)

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani (Fausto Cigliano e Gene Pitney, 1964)

Anastasio con PFM – Spalle al muro (Renato Zero, 1991)

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più (Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, 1987)

Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio (Tony Del Monaco e Dionne Warwick, 1968)

Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu (Eros Ramazzotti, 1986)

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce (Tramonti a nord-est) (Elisa, 2001)

Pinguini Tattici Nucleari – Medley con Papaveri e papere (Nilla Pizzi, 1952), Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli, 1966), Gianna (Rino Gaetano, 1978), Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri, 1981), Una musica può fare (Max Gazzè, 1998), Salirò (Daniele Silvestri, 2002), Sono solo parole (Noemi, 2011) e Rolls Royce (Achille Lauro, 2019)

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi, 2007)

Giordana Angi con Solis String Quartet – La nevicata del ’56 (Mia Martini, 1990)

Le Vibrazioni con i Canova – Un’emozione da poco (Anna Oxa, 1978)

Diodato con Nina Zilli – 24mila baci (Adriano Celentano e Little Tony, 1961)

Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza grande (Lucio Dalla, 1972)

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 (Amedeo Minghi, 1983)

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano (Mia Martini, 1992)

Bugo e Morgan – Canzone per te (Sergio Endrigo e Roberto Carlos, 1968)

Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita (Ornella Vanoni e Mario Guarnera, 1967)

Piero Pelù – Cuore matto (Little Tony, 1967)

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci, 1989)

Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più (Claudia Mori, 1982)

Francesco Gabbani – L’italiano (Toto Cutugno, 1983)

