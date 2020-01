Sanremo 2020, parte il TotoFestival: favoriti Anastasio, Achille Lauro e Giordana Angi

Tra i meno favoriti alla vittoria, per i bookmaker, ci sono due grandi nomi della musica italiana di un tempo come Rita Pavone e Paolo Jannacci

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotto quest’anno da Amadeus, e che già sta tenendo banco nei dibattiti – collaterali – dell’opinione pubblica. La kermesse canora prenderà il via martedì 4 febbraio ed è già partito il “TotoFestival”: quale dei 24 big in gara vincerà la competizione?

Secondo Sisal Matchpoint – si legge in una nota dell’azienda – il Festival targato Amadeus «avrà i giovani come protagonisti»: nella classifica dei favoriti infatti conduce Anastasio, il rapper napoletano vincitore della scorsa edizione di X Factor, che si presenta a Sanremo con il brano Rosso di rabbia.

Seguono, nelle proiezioni dei bookmaker, altri due volti molto amati dai più giovani: Achille Lauro, nono classificato la scorsa edizione, e Giordana Angi, scoperta del talent Amici. Sempre dal talent di Canale 5, ma da trionfatore, arriva Alberto Urso, quarto in classifica provvisoria, alla pari con una vecchia conoscenza dell’Ariston, Francesco Gabbani che nel 2017 conquistò proprio Sanremo con la sua Occidentali’s Karma.

Nella classifica Sisal compaiono anche Enrico Nigiotti (al sesto posto) ed Elodie al settimo. Seguono due veterani come Irene Grandi, alla sua quinta partecipazione al Festival, e Marco Masini che va per la nona. Poi è la volta di Levante, una delle possibili outisider, tallonata da I Pinguini Tattici Nucleari, band già affermata nel panorama Indie, Le Vibrazioni che hanno da poco festeggiato i loro primi 20 anni, Michele Zarrillo esordiente al Festival ben 33 anni fa, Raphael Gualazzi, vincitore tra i Giovani nel 2011, Riccardo Marcuzzo, noto come Riki, vincitore nel talent Amici nel 2017 e Tosca.

Tra i meno favoriti alla vittoria, si legge infine nella nota di Sisal, ci sono due grandi nomi della musica italiana di un tempo come Rita Pavone e Paolo Jannacci, in compagnia di un’esordiente come Elettra Lamborghini.

In copertina Anastasio, a sinistra, durante lo speciale del programma tv Rai I Soliti Ignoti – Lotteria Italia condotto da Amadeus presso il teatro delle Vittorie, Roma, 06 gennaio 2020. ANSA/Angelo Carconi

Classifica Sisal Matchpoint

1) Anastasio 4.50

2) Achille Lauro 5

3) Giordana Angi 5

4) Alberto Urso 7.50

5) Francesco Gabbani 7.50

6) Enrico Nigiotti 9.00

7) Elodie 12

8) Irene Grandi 16

9) Marco Masini 16

10) Levante 20

11) I Pin Guini Tattici Nucleari 25

12) Le Vibrazioni 25

13) Michele Zarrillo 25

14) Raphaele Gualazzi 25

15) Riki 25

16) Tosca 25

17) Diodato 33

18) Junior Cally 33

19) Morgan e Bugo 33

20) Piero Pelù 33

21) Rancore 33

22) Elettra Lamborghini 50

23) Paolo Jannacci 50

24) Rita Pavone 50

