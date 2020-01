Rula Jebreal a Sanremo, ora lo scontro è sul cachet

Chiusa la polemica sulla presenza di Rula Jebreal a Sanremo 2020, si apre l’immancabile querelle sul compenso che riceverà la giornalista italo-palestinese per la sua apparizione sul palco del teatro Ariston, con un monologo sulla violenza sulle donne.

Jebreal, secondo l’indiscrezione riportata da Dagospia (la stessa testata che anticipò la possibile presenza della giornalista a Sanremo, innescando le polemiche pubbliche e il caos tra i vertici della Rai), dovrebbe ricevere un compenso di circa 25mila euro.

Un compenso, non ancora confermato né sottoscritto dall’interessata e che, secondo le intenzioni della giornalista, dovrebbe essere in parte destinato alle attività del Premio Nobel per la Pace 2018, Nadia Murad, attivista per i diritti umani e delle donne e testimone delle persecuzioni e del genocidio della popolazione irachena yazida.

Ma anche su questo fronte non sono mancate le polemiche da parte della politica. In particolare, in commissione di Vigilanza Rai, il forzista Giorgio Mulé ha definito il compenso «sproporzionato» di Jebreal rispetto al ruolo che andrà a coprire la giornalista durante il Festival.

Di opinione opposta è il senatore pentastellato Alberto Airola, che sottolinea come questa ennesima polemica sia stata «creata ad arte», spiegando come non spetti alla Commissione di Vigilanza entrare nel merito dei compensi degli ospiti.

«Se le procedure sono trasparenti – chiosa infine Airola – sarà la Rai poi ad assumersi le responsabilità in merito alle scelte prese e risponderà a eventuali critiche su questa operazione».

Foto di copertina: Ansa / Claudio Onorati