È la decima volta che Marco Masini partecipa alla gara di Sanremo. È proprio al Festival che deve il suo esordio nel panorama musicale italiano, quando nel 1990 vinse nella categoria “Novità” con il brano Disperato, scritto assieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati.

L’anno successivo è tornato all’Ariston con Perché lo fai, piazzandosi terzo. È nel 1993 che Masini fece tantissimo parlare di sé: a gennaio pubblica l’album T’innamorerai nel quale c’è il singolo Vaffanculo. Sul cantante toscano si abbattono polemiche infuocate, accompagnate a un grande successo dell’album che sarà tradotto anche in spagnolo. Nelle radio e tv italiane, sarà trasmesso censurato.

Masini tornò nell’occhio del ciclone nel 1995, quando pubblicò il quarto album Il cielo della vergine. Il cantante finì sotto attacco per i testi dei brani Bella stronza e Principessa, entrambi molto duri ed espliciti. È tornato a Sanremo nel 2000 con Raccontami di te.

L’anno successivo decide di ritirarsi, stufo del comportamento vessatorio del mondo della musica nei suoi confronti: «Dicono che porto sfiga – disse a gennaio del 2001 su Raidue – allora è meglio che chiuda qui la mia carriera di cantante». Una vicenda che lo stesso artista ha legato alla tragica vicenda di Mia Martini: «L’hanno uccisa con queste pazzie, dicendo che portava energie negative. Ma con me non ci riusciranno».

Masini è poi tornato a Sanremo nel 2004 vincendo con L’uomo volante e facendo incetta di premi, dal miglior test al premio della sala stampa. All’Ariston tornerà quattro volte, per due volte è anche arrivato in finale. Masini è in gara a Sanremo 2020 con il brano Il confronto.

E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno un marito mancato

E sei diventato padre ma non è capitato

E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone

E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore

Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo

E sei stato importante e in lampo nessuno

Hai un cuore diesel che ci vai piano

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva

L’hai lasciata morire lì con te alla deriva

Ma sei stato un signore quando non hai risposto

E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto

Il cuore è un killer preso alle spalle

Il mondo è open sopra miliardi di stelle

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

Hai vinto tutto

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E no la vita non è

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come notizie sul giornale

Impronte su un pugnale

Non vuoi cadere non puoi volare

Ma oltre la paura del confronto

Ma oltre la paura del confronto

Il confronto

Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso

di parlarti davvero e accettare me stesso