Tecla Insolia è la concorrente più giovane di questo settantesimo Festival di Sanremo. Originaria di Varese, ma cresciuta a Piombino, la sedicenne ha dimostrato interesse verso le arti sin da bambina, sia verso il canto sia verso la recitazione.

Tecla Insolia nel 2016 si classifica terza nel programma di Canale 5 Pequeños Gigantes, mentre parallelamente appare sui piccoli schermi nel ruolo di attrice nelle fiction Rai L’Allieva 2 (a fianco di Lino Guanciale) e sarà nel cast della fiction Rai Vite in Fuga (a fianco di Anna Valle).

Nel 2019 vince Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici, guadagnandosi così l’accesso diretto alla sezione Nuove proposte di Sanremo 2020, dove concorrerà con il brano 8 marzo.

«È un brano che parla della forza della donna – spiega Tecla Insolia – Non ha bisogno di molte spiegazioni, si racconta da solo e si capisce ascoltandolo».

In fin dei conti la vita è come un viaggio

Comincia con un pianto dopo l’atterraggio

Facciamo giri immensi ed ogni coincidenza che perdiamo

È un nuovo punto di partenza

In fin dei conti noi siamo di passaggio

Come le rondini, come l’8 marzo

E non basta ricordare di una festa con un fiore

Se qualcuno lo calpesta

E nelle vene gli anticorpi alla paura

I silenzi che ci fanno da armatura

È resilienza, io so la differenza

Tra uno schiaffo e una carezza

Siamo petali di vita che hanno fatto

Un giorno la rivoluzione

Respiriamo su un pianeta senza aria

Perché il buio non ha un nome

Hai capito che comunque dal dolore

Si può trarre una lezione

Ci vuole forza e coraggio

Lo sto imparando vivendo

Ogni giorno questa vita

La verità

Siamo candele nella notte

A illuminare mentre la gente chiude porte

Nei maglioni lunghi e a nascondersi nel niente

Dagli sguardi di chi resta indifferente

Abbiamo dato e troppo poco ci è concesso

Certe lacrime non chiedono permesso

E nello specchio, negando l’evidenza

Chiamarlo amore quando è solo dipendenza

Siamo petali di vita

Che faranno un giorno la rivoluzione

Respiriamo su un pianeta senza aria

Perché il buio non ha un nome

Hai capito che comunque

Dal dolore si può trarre una lezione

Ci vuole forza e coraggio

Lo sto imparando vivendo

Ogni giorno questa vita

Se ci crolla il mondo addosso

Come sempre ci rialziamo

Nonostante a volte uomo non vuol dire essere umano

Per tutto il sangue che è stato versato

Siamo petali di vita e la violenza non ha giustificazione

Respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome

Hai capito che comunque dal dolore

Si può trarre una lezione

Ci vuole forza e coraggio

Lo sto imparando vivendo

Ogni giorno questa vita

In fin dei conti noi siamo di passaggio

Come le rondini, come l’8 marzo

E non basta ricordare di una festa con un fiore

Se qualcuno ci calpesta