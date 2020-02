Il settantesimo Festival di Sanremo marcia verso la seconda serata oggi 5 febbraio, con la seconda manche della gara dei Big e le altre due sfide delle Nuove proposte. Dalle 20.30 su Rai1 e in eurovisione, Amadeus tornerà sul palco dell’Ariston affiancato stavolta dalle giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti e dalla showgirl Sabrina Salerno. Tra gli ospiti principali della serata Zucchero e Gigi D’Alessio.

La scaletta della seconda serata

I Big (Campioni)

Nella seconda serata del festival, i campioni in gara si esibiranno in questo ordine:

La classifica

Questa la classifica parziale dopo la prima serata con il solo voto della giuria Demoscopica:

I Giovani (Nuove proposte)

In parallelo alla gara dei Campioni, le sfide delle Nuove proposte:

I vincitori delle sfide dirette accederanno alle semifinali di giovedì 7 febbraio.

La giuria

Anche per la seconda serata del Festival, la seconda tranche dei 12 Campioni sarà giudicata dalla sola giuria Demoscopica – un campione di 300 «abituali fruitori di musica». Al termine delle esibizioni, sarà integrata la classifica parziale emersa dalla prima serata. Per la sezione “Nuove proposte” si esibiscono in «sfide dirette» i primi quattro artisti divisi in coppie, giudicati sempre dalla giuria Demoscopica. Non ci sarà una classifica parziale, ma l’esclusione di due cantanti. I restanti accedono alla gara della quarta serata.

Vallette e co-conduttori

Ad animare la serata con Amadeus ci sarà l’immancabile amico Fiorello, già mattatore della prima puntata, e le esibizioni di Tiziano Ferro. Cambiano invece le donne che affiancano il direttore artistico sul palco. Dopo la prima serata con Diletta Leotta e Rula Jebreal, è la volta delle giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti e dalla showgirl Sabrina Salerno.

Gli ospiti della seconda serata

Gli ospiti principali previsti per questa sera sono:

Zucchero

Gigi D’Alessio

I Ricchi e Poveri

