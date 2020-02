Sanremo ascolti: bene la prima, oltre il 50% e quasi 12 milioni e mezzo di spettatori

Il festival di Sanremo debutta con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52,2% di share. Un risultato percentuale che migliora quello dello scorso anno, quando la prima serata del Baglioni bis aveva fatto segnare una media del 49.5% di share con 10 milioni 86mila telespettatori.

Nella sua prima serata, il Festival ha tenuto incollati allo schermo nella prima parte 12.480.000 spettatori (share 51,24%), nella seconda 5.709.000 spettatori (share 56,19%). Nel 2019 invece nella prima parte furono 12.282.000 (49,40%), nella seconda 5.120.000 (50,05%).

Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020:

Prima parte: 12.480.000 spettatori / share 51,24%

Seconda parte: 5.709.000 spettatori / share 56,19%



Confronto con Sanremo 2019 di Claudio Baglioni:

Prima parte: 12.282.000 / 49,40%

Seconda parte: 5.120.000 / 50,05% pic.twitter.com/RMnAMjetHm — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) February 5, 2020

Il picco di ascolto è stato raggiunto alle 21.45, quando Amadeus ha lanciato la gara con Irene Grandi: davanti allo schermo c’erano in quel momento 14 milioni 942mila spettatori. Alle 00.27 il picco di share, con il 59.6%, quando Amadeus e Emma sono usciti dall’Ariston per raggiungere il palco in piazza Colombo.

Di poche parole, la reazione di Fiorello che affiancherà Amadeus durante tutte le serate del Festival. «Min**** 52,2%», ha scritto su Twitter. «Profondamente grato ad Amadeus e all’intera squadra Rai, ai compagni di viaggio Coletta, Fiorelo e tanti altri per il risultato di ieri sera all’Ariston», ha detto l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini.

