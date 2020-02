Sanremo 2020, pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro: i due si baciano sul palco dell’Ariston

Pace fatta, ma non solo. A dimostrazione del fatto che le acque tra Fiorello e Tiziano Ferro si sarebbero calmate una volta per tutte, c’è il bacio che ieri, 7 febbraio, durante la diretta dall’Ariston del Festival di Sanremo, si sono scambiati i due in mondovisione.

Il bacio del secolo, commentano gli utenti via social. In effetti un finale a sorpresa, un gesto che non ci si aspettava. La tregua era già stata annunciata con la foto pubblicata sui profili Instagram dei due artisti nel pomeriggio di ieri, in cui i due si abbracciano, e l’hashtag #fatevenarisata.

La polemica tra i due era montata dopo il lancio da parte di Ferro dell’hashtag – direttamente dal palco dell’Ariston – #fiorellostattezitto, dopo che il cantante era stato costretto a cantare oltre l’una di notte. Fiorello dopo quella battuta del cantante si era detto “irritato”.

Fiorello e Tiziano Ferro a Sanremo | Instagram



Le cose sembravano essersi incrinate a tal punto da spingere Fiorello a voler abbandonare il Festival e a dichiarare in un’intervista a Tpi: «Tiziano Ferro tempo fa ha detto in Tv che le parole hanno un peso, ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e non sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50 mila ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze?». Ma il lieto fine è arrivato.

