Sanremo, Achille Lauro si becca l’applauso anche dei francescani. Con un piccolo appunto sul look

La sua performance a Sanremo e quella mantella fatta cadere per mostrare una tutta attillata ricoperta di strass è stata uno dei momenti più discussi della prima serata del festival. Come tutti si aspettavano Achille Lauro ha e continua a far parlare di sé.

«Vorrei rispettare la sincerità dell’intenzione», ha commentato padre Enzo Fortunato, il direttore della rivista San Francesco, in un editoriale dell’edizione online, sulla scelta del cantante ispirata alla vita di San Francesco e agli affreschi della Basilica Superiore di Assisi.

Una scelta, che come ha spiegato Lauro, rimanda alla rinuncia da parte del Santo della propria ricchezza materiale per dedicare la propria vita alla fede e ai poveri.

Egli stesso, ricorda padre Fortunato, nei suoi profili social fa riferimento alla celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi, «il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà».

«Rimane discutibile il modo – sottolinea – e forse il luogo. Non possiamo ridurre quella scelta di radicale nudità e affidamento a Dio che si rivela come padre di ogni uomo a delle paillettes color carne».

