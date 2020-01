Sanremo, Fiorello finge l’attacco a Amadeus: «Ti sei messo contro le donne e la politica, dai a me del terrone così concludi l’opera» – Il video

«Amadeus, ti sei messo contro tutti, ti mancano gli anziani. Dì qualcosa contro gli anziani e soprattutto dì qualcosa contro Fiorello, ti manca solo lui. È l’unico rimasto che è con te. Dì qualcosa su Fiorello, dammi del terrone, così hai fatto bingo», inizia così l’appello ironico dello showman siciliano Rosario Fiorello, con il volto semi-coperto da una sciarpa, al conduttore del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, criticato duramente per le sue dichiarazioni rese durante la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento musicale di Rai 1.

«Le donne ce l’hai contro, ma anche la politica, destra e sinistra, tutti contro, ti manca solo Fiorello. Attaccalo, così almeno ce l’hai pure con lui. Poi da anonimo chiederò per te la pena di morte, per quello che stai facendo e per ciò che rappresenti. Prima eri un santo, ora sei l’uomo più cattivo d’Italia. Sessista!».

E infine arriva la stoccata alla politica: «Volevo dire qualcosa alle 29 deputate che ti hanno accusato: cercate di fare un passo avanti, in politica. Voglio vedere un presidente della Repubblica e un presidente del Consiglio donna. Non lamentatevi su Sanremo ma sul vostro settore: la politica. Allora sì che avremo fatto un passo avanti».

