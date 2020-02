Sanremo, Morgan comincia a cantare e Bugo abbandona il palco. Ecco perché – Il video

Colpo di scena intorno alle 2 di notte sul palco di Sanremo 2020: Morgan comincia a cantare Sincero ma Bugo se ne va e lo lascia solo. «Che succede?», chiede Morgan (fingendo di non capire). «Dove è andato Bugo?». Sul palco è il caos. Amadeus non sa come reagire all’imprevisto: «Vi giuro che non è preparata». Fiorello corre sul palco per coprire il buco. Morgan cerca di capire – bluffando – cosa sia successo al collega, si intrufola dietro le quinte e Amadeus lo raggiunge. Una voce microfonata non distinguibile (forse quella del conduttore) mormora: «Avranno litigato a morte». Qualche minuto di scompiglio e si decide che the show must go on. L’esibizione dei cantanti in gara prosegue con Rita Pavone. «Stiamo cercando di capire cosa sia accaduto – dice il conduttore mentre la chiama sul palco -. Ma se Bugo non rientra, i due saranno squalificati».

«Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Se il tuo disordine è una forma d’arte ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io».

Se si riavvolge il nastro per tornare indietro di un paio di minuti e si ascolta attentamente si capisce meglio cosa sia successo. Il coro di Sanremo canta la versione originale di Sincero. Morgan, invece, modifica il testo della canzone con l’intento di offendere – pesantemente – Bugo davanti al pubblico. Un messaggio molto chiaro che rimanda a dissidi non risolti tra i due. C’è questo – e solo loro sanno cosa altro – alla base del gesto di Bugo che abbandona il palco. Nessuno dei due rientrerà, esibizione cancellata. Al termine della serata Amadeus comunica ufficialmente la squalifica di Bugo e Morgan. Restano 23 cantanti in gara. «Meno uno», aveva esclamato profeticamente Fiorello pochi minuti dopo il fatto.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

La reazione a caldo dello staff di Bugo

Speciale Sanremo 2020

Achille Lauro – Me ne frego Alberto Urso – Il sole a est Anastasio – Rosso di rabbia – Bugo e Morgan – Sincero Diodato – Fai rumore Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare) Elodie – Andromeda Enrico Nigiotti – Baciami adesso Francesco Gabbani – Viceversa Giordana Angi – Come mia madre Irene Grandi – Finalmente io Junior Cally – No grazie Le Vibrazioni – Dov’è Levante – Tiki Bom Bom Marco Masini – Il confronto Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Piero Pelù – Gigante Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Rancore – Eden Raphael Gualazzi – Carioca Riki – Lo sappiamo entrambi Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Tosca – Ho amato tutto

Eugenio in Via Di Gioia – Tsunami Fadi – Due noi Fasma – Per sentirmi vivo Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio Leo Gassmann – Vai bene così Marco Sentieri – Billy Blu Matteo Faustini – Nel bene e nel male Tecla Insolia – 8 marzo

Classifica

Pagelle

Ascolti

In evidenza