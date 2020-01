Monica Bellucci dice no a Sanremo: «Auguro un bel Festival ad Amadeus e al suo team»

Monica Bellucci non parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è la stessa attrice attraverso il suo ufficio stampa: «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro».

Il forfait della Bellucci, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, non sarebbe da collegare alle polemiche sul Festival di questi giorni (dalla presenza di Rula Jebreal alle dichiarazioni del conduttore in conferenza stampa) né a incomprensioni sul suo cachet.

Foto in copertina: Ettore Ferrari per Ansa

